U Rumi se održava akademija povodom 27 godina od Bitke na Košarama, uz projekciju dokumentarnog filma o herojima rata.
Da se ne zaboravi
Sećanje na heroje koji su krvlju i sa ponosom branili otadžbinu: Velika akademija u Rumi povodom 27 godina od Bitke na Košarama!
Slušaj vest
U Kulturnom centru "Brana Crnčević" u Rumi u sredu će biti održana akademija posvećena obeležavanju 27 godina od početka Bitke na Košarama.
U nastavku će biti prikazan i dokumentarni film "Nad ovom svetom vodom - Heroji protiv zaborava 2", koji je rađen u produkciji Udruženja veterana Košare i režiji Gorana Vukčevića.
Foto: Privatna arhiva
Film traje 52 minuta i u formi je putopisa. Jedinstven je jer u njemu o Albanskoj golgoti, Plavoj grobnici i Krfu - ostrvu vaskrsenja, govore veterani sa Košara koji su takođe kao i njihovi preci prošli strahote rata.
Nakon projekcije biće dodeljena priznanja Srpske Krune i Udruženja veterana Košare borcima i porodicama poginulih boraca "Sveti ratnici".
Reaguj
Komentariši