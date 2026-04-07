U Kulturnom centru "Brana Crnčević" u Rumi u sredu će biti održana akademija posvećena obeležavanju 27 godina od početka Bitke na Košarama.

U nastavku će biti prikazan i dokumentarni film "Nad ovom svetom vodom - Heroji protiv zaborava 2", koji je rađen u produkciji Udruženja veterana Košare i režiji Gorana Vukčevića.

Film traje 52 minuta i u formi je putopisa. Jedinstven je jer u njemu o Albanskoj golgoti, Plavoj grobnici i Krfu - ostrvu vaskrsenja, govore veterani sa Košara koji su takođe kao i njihovi preci prošli strahote rata.

Nakon projekcije biće dodeljena priznanja Srpske Krune i Udruženja veterana Košare borcima i porodicama poginulih boraca "Sveti ratnici".

Ne propustiteDruštvoNešto ga je pecnulo, a onda je iz usta krenula krv! Peđa je bio ranjen - imao je 50 kg i jeo na slamčicu, ali se vratio na ratište! "Kad ću ako neću sad?!"
screenshot-45.jpg
Društvo"Ko će onu decu dole da čuva?!" 12 srpskih vitezova ponizilo 300 terorista: Komanda naredila povlačenje, a Jaguarov urlik "Uraaa" zaledio dušmane!
777.jpg
DruštvoUmesto venčanice obukla uniformu, umesto burme uzela pušku: Filmska ljubav Slađane i ruskog dobrovoljca na frontu! Umrla mu na rukama dok je spasavala ranjenike
sladjana-stankovic.jpg
Društvo"Idem, sine, da bi tebi bilo bolje": Josip je bio Mađar iz Subotice, a poginuo je na Košarama kao najveći srpski junak!
Josip Sič