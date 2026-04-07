Beograd, 7. april – Akcija „Kaciga glavu čuva“, koju Auto-moto savez Srbije tradicionalno organizuje i sprovodi uz podršku Uprave saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije, održana je danas u Parku prijateljstva na Ušću, gde je upućen apel vozačima motocikala i mopeda da dosledno poštuju saobraćajne propise i koriste zaštitnu kacigu.

– Akcija „Kaciga glavu čuva“ traje već 16 godina i predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti, usmerenu na podizanje svesti o bezbednosti vozača dvotočkaša. Iako je svest o značaju zaštitne opreme u porastu, još uvek postoji prostor za unapređenje navika koje su od suštinske važnosti za bezbednost vozača mopeda i motocikala, izjavio je Milan Nikolić, generalni sekretar AMSS.

Foto: LUKA/KULUNDZIC

Nikolić je istakao da je ključna poruka akcije da upotreba zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već i osnovni preduslov bezbedne vožnje.

– Pravilno korišćenje zaštitne kacige može da smanji rizik od smrtnog ishoda i do 40 odsto. Zato apelujemo na sve vozače da je koriste uvek – bez izuzetka, bez obzira na dužinu puta ili uslove vožnje, naveo je Nikolić i poručio da je veoma bitno da mladi vozači u startu formiraju navike koje su ključne za njihovu bezbednost.

U 2025. godini na putevima u Srbiji život su izgubila 64 vozača motocikala i mopeda – 51 vozač motocikla i 13 vozača mopeda – što znači da je svako osmo lice stradalo u saobraćajnim nezgodama pripadalo ovoj grupi učesnika u saobraćaju. Zabrinjava i podatak da gotovo trećina poginulih u trenutku nezgode nije koristila zaštitnu kacigu.

– Kaciga je obavezna i mora biti sastavni deo svake vožnje. Ovakvim preventivnim akcijama želimo da podstaknemo, pre svega, mlade, da je uvek koriste i da razvijaju odgovorno ponašanje u saobraćaju, poručio je Nikolić.

Foto: LUKA/KULUNDZIC

Tokom akcije, zaštitne kacige dodeljene su grupi vozača koji su u prethodnom periodu stekli vozačku dozvolu A kategorije, sa ciljem da se dodatno podstakne njihova bezbednost i odgovorno ponašanje u saobraćaju.

Dodatnu zabrinutost izaziva struktura stradalih, jer u čak 40 odsto slučajeva život gube mladi, odnosno osobe mlađe od 30 godina.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević zahvalio se Auto-moto savezu Srbije na tome što dugi niz godina realizuje jednu od najznačajnijih preventivnih aktivnosti u Srbiji koja je usmerena na unapređenje bezbednosti vozača mopeda i motocikala.

On je izneo podatak da je prošle godine više od 2.500 vozača isključeno iz saobraćaja zbog nekorišćenja zaštitne kacige i najavio da će pojačane kontrole biti nastavljene u narednom periodu.

– Ovom akcijom želimo još jednom da skrenemo pažnju na to koliko je važno koristiti zaštitnu kacigu i na činjenicu da bi broj stradalih bio manji kada bi svi vozači dvotočkaša koristili zaštitnu kacigu i opremu. Pored toga, jedan od ključnih faktora bezbednosti je i brzina – važno je da vozači ne precenjuju svoje sposobnosti i da dosledno poštuju zakonske propise, istakao je Lakićević.

Foto: LUKA/KULUNDZIC

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, vozači i putnici na motociklu i mopedu dužni su da nose zaštitnu homologovanu kacigu. Pored zaštite u slučaju pada, kaciga doprinosi i većoj stabilnosti u vožnji jer umanjuje uticaj vetra, buke i vremenskih uslova.

Poruka sa skupa je jasna – zaštitna kaciga nije izbor, već odgovornost. Ne zaboravite – kaciga glavu čuva!