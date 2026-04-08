Na najveći hrišćanski praznik Uskrs u pojedinim delovima Srbije padaće sneg! Meteorolozi najavljuju naglu promenu vremena od sredine nedelje, a kišu, susnežicu i sneg u brdsko-planinskim predelima od Velikog petka. Voćari strahuju da će predstojeći jutarnji mrazevi biti ozbiljna pretnja za voćnjake i rano procvetalo voće.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavljuje jutarnje prizemne mrazeve širom zemlje od 9. do 11. aprila, a lokalno i slab mraz na visini od dva metra, i to s najvećom verovatnoćom u petak. Upravo u danima pred praznik, od petka uveče do nedelje, očekuje se i novo naoblačenje, koje će doneti kišu u nižim predelima, dok će u višim krajevima padati i sneg, uz formiranje snežnog pokrivača.

Kratkotrajna kiša moguća je i danas ujutru, i to na jugu zemlje, dok će u istočnoj Srbiji duvati jak, ponegde i olujni severozapadni vetar. Na Veliki četvrtak se, uz razvoj oblačnosti, očekuju i lokalni pljuskovi, a u planinskim krajevima i kratkotrajni sneg i krupa.

Najveću zabrinutost kod poljoprivrednika, a pre svega kod voćara, izazivaju upravo najavljeni mrazevi, jer dolaze u osetljivoj fazi razvoja voća.

Pretnje voću

Mogući mrazevi u aprilu Foto: RINA

Nebojša Jovanović, predsednik udruženja voćara "Čačanska jabuka", upozorava da su kasni aprilski mrazevi i sneg posebno opasni jer pogađaju više sorti koje su već u cvetu ili pred cvetanje.

- Kajsija je precvetala, dok je jabuka trenutno u fazi roze pupoljka i za dva do tri dana ulazi u fazu cvetanja, kao i kruška, trešnja i šljiva, što ih čini izuzetno ranjivim. Baš tada se najavljuju mrazevi i temperature do -2 stepena, koje mogu da nanesu štetu na primarnim cvetovima. Ako temperatura padne i koji stepen niže, može biti i ozbiljnih oštećenja, kao prošle godine, kad smo ostali bez 30 odsto roda jabuke - podseća Jovanović.

Prema njegovim rečima, voćari uveliko pokušavaju da ublaže posledice primenom različitih metoda zaštite, među kojima su najefikasniji antifrost sistemi.

- Tu su i metode zadimnjavanja, ali one zavise od mnogo faktora i vremenskih uslova. Povrće je u ovakvim situacijama dosta zaštićenije i za njega nema problema, dok je rano voće na udaru. Nadamo se da neće biti toliko hladno, i da neće potrajati jer na stepen oštećenja utiče i zadržavanje mraza.

Foto: RINA

Prognozirane temperature Sreda 6/16

Četvrtak 5/13

Petak 4/12

Subota 3/13

Nedelja 6/15 Martovski sneg već napravio problem

Podsećanja radi, slična situacija je zabeležena i u martu, kad je u pojedinim krajevima pao težak sneg, posebno u brdsko-planinskim predelima, gde je dostizao i do 40 centimetara, što je dodatno opteretilo već procvetalo voće i mlade izdanke.

Prema prognozi RHMZ-a, početkom naredne sedmice, od 13. do 15. aprila, treba očekivati prestanak padavina i delimično razvedravanje, ali do tada ostaje bojazan da bi niske temperature i padavine mogle ostaviti posledice na ovogodišnji rod voća.