Kako se bliži Vaskrs, među vernicima se iz godine u godinu ponavlja isto pitanje - da li je greh uključiti veš mašinu na "crveno slovo" ili je u pitanju samo narodno verovanje koje nema uporište u veri?

Iako mnogi i dalje veruju da na velike praznike "ne valja raditi ništa", stav crkve je, prema rečima sveštenika i teologa, daleko drugačiji - i znatno jednostavniji.

Šta kaže Crkva

Đakon Veljko Stanojević jasno je odgovorio na dilemu koja muči mnoge:

"Ako to ne uradimo (ne odemo na liturgiju), totalno je nebitno da li si kliknuo dugme da mašina opere veš", poručio je on, naglašavajući da je suština praznika u veri, a ne u formi.

On dodaje da se na praznik ne bi trebalo baviti teškim poslovima koje smo mogli ranije da završimo, ali da "upaliti veš mašinu posle liturgije sigurno nam neće bog uzeti za greh".

Drugim rečima - problem nije u mašini, već u tome kako provodimo praznik.

Suština je u duhovnom životu

Sličan stav izneo je ranije i sveštenik Stevan Stefanović, koji je objasnio da se praznici često pogrešno tumače:

- Danas, mene moj narodneodoljivo podseća na starozavetne Jevreje, koji su stalno prozivali Hrista zašto radi u subotu i time konstantno krši Četvrtu Božju zapovest. Danas, Srbi ne znaju ko je Sveti Ilija, kad je živeo, zašto se slavi i praznuje, ali znaju da se za praznik ne radi. Sve ostale dimenzije praznika smo zaboravili osim ove. Dakle, greh nije raditi, već ne doći na liturgiju, jer smo tako sve ostalo stavili ispred vere. Dakle perite kada je crveno slovo slobodno, ne perete na ruke, pere mašina, vaše je da dođete u Crkvu i pričestiti se, po tome se poznaje da smo hrišćani. Postavivši bilo koji prioritet van Crkve, promašili smo naše naznačenje.

Od tradicije do sujeverja

Zanimljivo je da zabrana rada na "crveno slovo" u ovom obliku zapravo ne potiče direktno iz crkvenih pravila. Kako navode teolozi, takve zabrane su kroz istoriju imale i društveni karakter - kako bi ljudi imali vremena za bogosluženje.

Vremenom su se, međutim, pretvorile u stroga narodna pravila, pa čak i u strah od "kazne" ako se nešto uradi na praznik.

Šta je greh

Prema učenju crkve, greh nije uključena mašina, već zanemarivanje vere i smisla praznika.

Ako se dan provede bez molitve, bez liturgije i bez duhovnog sabiranja -tada se promašuje suština, bez obzira na to da li je veš opran ili nije.

Sa druge strane, ako se praznik obeleži kako treba, čak i osnovni kućni poslovi - poput kuvanja, čišćenja ili pranja veša - ne smatraju se grehom.