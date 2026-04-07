Letovanje u Grčkoj će ove godine za deset dana u apartmanu za četvoročlanu porodicu koštati od oko 1.350 do čak 2.700 evra, sa uračunatim troškovima smeštaja, puta i osnovnog džeparca za iće i piće.

Sam smeštaj u jeku sezone ide i preko 1.300 evra, dok će porodice za hranu i dnevne troškove, kako piše Grčka info, morati da izdvoje dodatnih 700-1.200 evra, a za put oko 200, uz napomenu da cena goriva može dodatno povećati ovu stavku.

Cene letovanja u mnogima omiljenoj Grčkoj variraju u zavisnosti od termina, destinacije i tipa smeštaja, ali jasno je da će jul i avgust biti najskuplji period.

Za deset noćenja u apartmanu, četvoročlana porodica u junu može da prođe sa 450-700 evra, dok u špicu sezone najam skače na 700-1.300 evra, pa i više. Bez ikakvog luksuziranja. S druge strane, septembar donosi drastičan pad cena, pa se isti aranžmani mogu naći za 500-850 evra, što je česta opcija za one koji žele da uštede.

Jeftine destinacije

Na cenu pak najviše utiče destinacija. Najpovoljnije opcije i dalje su sever Grčke, Paralija i Olimpska regija, kao i ostrva poput Tasosa i Evije, gde se apartmani u predsezoni mogu naći već za oko 100 evra za deset noći. Nasuprot tome, popularna letovališta kao što su Mikonos i Santorini beleže znatno više cene, pa smeštaj na tim ostrvima dostiže i nekoliko puta veće iznose.

Tip smeštaja takođe igra veliku ulogu. Apartmani i studiji su najekonomičnija opcija, dok hoteli, posebno s polupansionom, znatno podižu troškove. U proseku, hotelski smeštaj u Grčkoj kreće se od 30 do 200 evra za noć, dok luksuzne varijante mogu biti i skuplje, piše Grčka info.

Porodice koje planiraju put sopstvenim automobilom treba da računaju na oko 200 evra za gorivo i putarine, ali to nije fiksno. Zbog mogućeg rasta cena goriva, konačan trošak može biti i viši, što dodatno opterećuje budžet.

Iće i piće

Kad je reč o svakodnevnim troškovima, preporuka je da četvoročlana porodica za deset dana ponese između 700 i 1.200 evra za hranu, piće, ležaljke i sitne troškove. To u praksi znači oko 50-70 evra dnevno, ukoliko se deo obroka priprema u apartmanu, uz povremeni odlazak u restoran.