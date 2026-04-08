Građanima stižu poruke u kojima se pominju navodne neplaćene kazne, hitni rokovi i ozbiljne sankcije. Iz JP „Putevi Srbije“ jasno kažu da nikada ne šalju SMS poruke sa zahtevom za plaćanje kazni i da je reč o zloupotrebi. Koji su prvi i najočigledniji znaci po kojima građani mogu da prepoznaju da je ovde reč o prevari, a ne o pravom obaveštenju institucije?

- Prvi i osnovni znak jeste upravo to, stiže vam sms da imate neku neplaćenu kaznu i da ste u postupku procesa prinudne naplate, to je prvi i osnovni znak koji bi mogao da probudi sumnju, razlog je što se to ne radi takvim kanalom komunikacije. Upozoravam da to nije način na koji se zvanično komunicira, postoji protokol na koji se ljudi obaveštavaju - objasnio je Miloš Andrić, stručnjak za sajber bezbednost.

Kako kaže, kada vam stigne sms da imate kaznu, on sam jeste prvi stepen sumnje.

"Cilj im je da ubace malware na vaše uređaje"

- Na linku u poruci na koji vam je rečeno da kliknete se skoro uvek kriju takozvane udice i one služe kako bi vam ubacile takozvane "malware" u vaš uređaj. Nekada piše da pošaljete oznaku "y", ako je pošaljete onda potvrđujete ili pokrećete određenu komandu. Imate n za negativno i y za pozitivno. Oni traže da pošaljete y kako bi se putem određenih protokola aktivirala skripta koja bi ubacila malware u vaš telefon - rekao je Andrić.

Malware je bilo koji program ili kod kreiran da tajno uđe, ošteti, onesposobi ili zloupotrebi računarske sisteme, mreže i lične podatke korisnika.

On navodi da je i njegov kolega van teritorije Srbije dobio takav sms, broj je bio sa teritorije Maroka.

- Ako pritisnete bilo kakav link ili ako pošaljete y, tada počinje proces ubacivanja malwera u vaš uređaj. On može da kpmpromituje ne samo vaš digitalni uređaj već i ostale digitalne aspekte. Brojevi koji šalju ovakve poruke su vrlo često sakriveni ili su zapravo na potpuno drugom mestu od onog za koje tvrde da jesu, može biti i druga država - rekao je Andrić.

