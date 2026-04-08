Uoči Uskrsa, u domovima širom Srbije već se prave planovi, kada će se farbati jaja, koliko ih pripremiti i na koji način ih ukrasiti. Dok jedni poštuju običaj farbanja na Veliki četvrtak, drugi se odlučuju za Veliki petak sve u skladu sa tradicijom kraja iz kog potiču.

Ipak, jedno staro verovanje, koje se danas ređe pominje, odnosi se upravo na broj jaja. Prema narodnom običaju, za Uskrs bi trebalo ofarbati 33 jaja, kao simbol 33 godine života Isusa Hrista do raspeća. Iako se u savremenom vremenu ovaj broj retko striktno prati, njegova simbolika i dalje nosi snažnu poruku. Možda je baš predstojeći praznik prilika da se ova tradicija ponovo oživi makar kao znak poštovanja prema običajima.

Posebno mesto u svakoj korpi zauzima prvo obojeno jaje crveno, poznato kao čuvarkuća. Veruje se da ono ima zaštitnu moć i da čuva dom i ukućane tokom cele godine. Upravo zato se ne jede, već se pažljivo čuva do narednog Uskrsa, kao simbol sigurnosti i porodične topline.

Simbolika boja

Ostala jaja boje se po želji, ali i njihove nijanse nose određenu simboliku: -zelena predstavlja proleće i novi početak, žuta radost i svetlost, a plava veru i mir. U mnogim porodicama, uz boje dolaze i raznovrsni ukrasi od prirodnih materijala poput lukovine i trave, do modernih nalepnica svaki sa svojom pričom i značenjem.

Možda i najlepši deo ovog običaja jeste sama atmosfera koju stvara. Farbanje jaja neretko prerasta u mali porodični ritual. Oko stola se okupljaju deca, roditelji, bake, pa i komšije. Razmenjuju se priče, saveti i osmesi, dok se istovremeno čuva ono najvrednije osećaj zajedništva.