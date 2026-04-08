Dijetetičarka Kristen Smit navela je da se pridržava pravila od 12 sati za čašu vode. Nakon 12 sati ona bira da natoči i popije novu čašu vode.

Ipak, ona tvrdi da možete da popijete čašu vode staru jedan dan sve dok nije bila izložena kontaminantima ili ostavljena nepokrivena.

- Tokom prvih 12 sati neće biti dovoljno hrane da bi se broj bakterija povećao. Nakon 12 sati biće hrane za razmnožavanje bakterija - upozorava dijetetičarka.

Ukoliko pijete vodu od prethodne večeri, verovatno je sve u redu. Ako je voda stajala celi dan, bolje je da uzmete novu čašu vode čak i ako ste koristili filter za vodu.

Prema rečima Smit, nakon što osoba pije direktno iz flaše ili čaše, bakterije iz usta mogu da se prenesu na preostalu tečnost i poču da se razmnožavaju.

- Zbog toga je najbolje da vodu popijete odjednom i bacite je, umesto da je čuvate za kasnije. Ipak, ako je jedina opcija koju imate ta boca vode koja stoji celi dan, onda je bolje da pijete nego da ostanete dehidrirani - savetovala je dijetetičarka.