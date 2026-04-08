Uoči Vaskrsa, na društvenim mrežama se širi priča koja nas podseća koliko lako možemo izgubiti iz vida ono što je zaista važno.

Izdvojena iz besede oca Slobodana Čavke sa Fejsbuk stranice "Hram sv. Apostola Mateja Surčin", ova priča podučava kako ljudi često obraćaju pažnju na "crnu tačku" u svom životu, zaboravljajući ogromnu belinu koja ih okružuje.

Priča vodi ka jednom času u školi, kada je profesor najavio test iznenađenja.

- Onako pomalo uplašeni su negodovali zbog toga, međutim, taj profesor je podelio papire sa tekstom pitanja, kako su oni mislili, okrenutim ka dole, ka stolu i kada je svima podelio on je rekao:

- Sada možete da okrenete papir.

Kada su svi učenici okrenuli papir, videli su da u stvari, ne stoje pitanja na tom papiru nego samo jedna crna tačka na sredini papira.

Začudili su se kakav je ovo sada test.

Na to im je profesor rekao:

- Želim da svi sada pišete o onome što vidite na tom papiru.

Đaci su uzeli pisali i uglavnom su svi pisali o toj crnoj tački. Neko je pisao da se ona nalazi na sredini, neko je pisao da je ovakva ili onakva.

Niko nije pisao o beloj strani papira

Kada je pokupio na kraju časa sve te radove, naglas je čitao ono što su pisali đaci i rekao je:

- Neću ocenjivati ovo što ste danas radili samo sam hteo da vam dam papire za razmišljanje. Pogledajte niko od vas nije pisao o ovoj beloj strani papira. Ja sam rekao da napišete ono što vidite na papiru. Ta crna tačka je jedan posto papira, a vi ste se uhvatili svi za tu crnu tačku. Tako biva i u našim životima. Imamo neki zdravstveni problem ili neku muku, neko sa supružnikom, neko sa komšijom, neko sa bratom i mi se uhvatimo za to do te mere da ta crna jedna tačka našeg života potpuno isključi onu belinu i svetlost koje mnogo više ima, budite sigurni - poručio je sveštenik.