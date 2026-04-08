Patrijarh Porfirije najavio je danas da će na Spasovdan, 21. maja, u Beogradu biti pojas Presvete Bogorodice, koji se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i da će se naći na čelu litije.

- Taj će nas pojas voditi u Spasovdanskoj litiji sa našom molitvom da nas Presveta Bogorodica, opasujući svojim pojasom, opaše verom kao neprobojnim štitom od svakog zla i od svakog neprijatelja, verom kao našem prepuštanju volji Božjoj - rekao je patrijarh tokom liturgije na Blagovesti u beogradskoj Sabornoj crkvi, saopšteno je iz SPC.

On je ukazao da je to pojas koji je Presveta Bogorodica sama, svojim rukama, isplela od kamilje dlake i koji je posle njenog usnuća predat apostolu Tomi, a onda je kroz istoriju imao putovanje od Jerusalima, preko Kapadokije, Carigrada, Bugarske, a u jednom periodu je bio i u Srbiji, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.