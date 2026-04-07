Predsednica Javnobeležničke komore Srbije Aleksandra Stevanović i predsednik Notarske komore Republike Srpske Borisav Radić potpisali su danas u Beogradu Memorandum o saradnji, sa ciljem unapređenja pravne sigurnosti u Srbiji i Republici Srpskoj.

Potpisivanju su prisustvovali ministar pravde Srbije Nenad Vujić i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak. Nakon ceremonije, Vujić je istakao da memorandum predstavlja važan korak ka jačanju saradnje između dve komore, posebno u oblasti digitalizacije i komunikacije, što bi trebalo da doprinese efikasnijem radu i sprečavanju mogućih zloupotreba.

On je naglasio da takva saradnja šalje i pozitivan signal investitorima, ukazujući na stabilnost i pouzdanost javnobeležničkog sistema u obe zemlje, što je, kako je rekao, važan preduslov za razvoj ekonomije.

Vujić i Selak su razgovarali i o unapređenju rada sudske i tužilačke administracije, kao i o razmeni iskustava u toj oblasti. Ministar Srbije je ocenio da memorandum dodatno učvršćuje pravne i ekonomske veze između dve zemlje.

Selak je naveo da su intenzivna saradnja i razmena znanja među institucijama dve strane deo šireg procesa jačanja pravosudnog sistema, u skladu sa ranije postignutim sporazumima i zajedničkim inicijativama, poput Svesrpskog sabora i Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama koje imaju Srpska i Srbija.

On je čestitao svim notarima iz Srbije i Srpske na današnjem potpisivanju memoranduma i naglasio da je sada fokus na unapređenju saradnje Javnobeležničke komore Srbije i Notarske komore Srpske.

Prema rečima Aleksandre Stevanović, memorandum predviđa usmerenje saradnje na digitalizaciju, povezivanje relevantnih registara i jačanje mehanizama za sprečavanje zloupotreba u pravnom prometu. Ona je dodala da će takva saradnja doprineti većem poverenju građana i efikasnijem rešavanju pravnih pitanja.

Stevanović je istakla da će razmena znanja i dobre prakse omogućiti uspostavljanje ujednačenijih standarda rada, što će biti od koristi i privredi i građanima. Kao jedan od konkretnih efekata, navela je mogućnost brže i jednostavnije provere punomoćja i rešavanja imovinskih pitanja elektronskim putem.

Predsednik Notarske komore Republike Srpske Borisav Radić je rekao da će Notarska komora u narednom periodu raditi sa kolegama iz Srbije na razvoju digitalnih rešenja i povezivanju registara, uz korišćenje iskustava Srbije u oblasti sprečavanja pranja novca.

Osim intenziviranja saradnje u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, planirano je organizovanje zajedničkih konferencija, seminara i radionica, kao i redovni sastanci predstavnika dve komore.