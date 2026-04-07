SVEDOČANSTVO VREMENA KADA SMO BRANILI KAPIJE HRIŠĆANSKE CIVILIZACIJE: Ministarka Stamenkovski saopštila - Veliki krst biće postavljen na Pločniku (VIDEO)
Ona je u crkvi Svetog Prokopija u Prokuplju predstavila mitropolitu niškom idejno rešenje za spomen obeležje.
- Ovo je jedna od najstarijih crkava u Srbiji, i ovde počivaju mošti svetog Prokopija, borca za hrišćanstvo. Upravo borcima za hrišćansku veru, odaćemo prvi put poštu kao država u septembru, kada ćemo obeležiti jubilarnu godišnjicu Boja na Pločniku. I danas smo ovde u porti hrama, da u prisustvu mitropolita niškog, predstavimo idejno rešenje za spomen-obeležje u obliku krsta koji će biti visok preko 13 metara, a koji će biti postavljen upravo u Pločniku, mestu gde se srpska vojska usprotivila, suprotstavila, i zadala strahovir udarac najezdi osmanske imperije - istakla je ministarka.
Ona podseća da je tada, na zalasku 14. veka, čitava Evropa verovala da je Osmansko carstvo nepobedivo.
- I upravo na Boju na Pločniku, Lazar Hrebeljanović pokazao je da osmansko carstvo mora prikupiti mnogobrojnu, višestruko jaču vojsku, ako želi da savlada srpski narod, pa je stoga, u trostruko većem broju, stigao na Kosovo 1389. godine. U Boju na Pločniku proslavio se i zadobio rane prvi put i Miloš Obilić. Želimo da krst na Pločniku, koji će se nalaziti između magistralnog puta i budućeg auto-puta, bude svedočanstvo jednog vremena i jedne epohe kada smo branili kapije hrišćanske civilizacije - zaključila je ministarka Stamenkovski.