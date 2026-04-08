AMSS: Zadržavanja za kamione na granicama i do osam sati
Zadržavanja za teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci od jutros su oko osam sati, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Kamioni se na prelazu Šid zadržavaju oko šest sati, a na Horgošu oko pet. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
U Srbiji se danas očekuju promenljivi vremenski uslovi za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja. Tokom dana su moguće gužve na frekventnim putnim pravcima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Kurir.rs/Beta
