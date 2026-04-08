Ako je Antalija među vašim prvim izborima za letovanje, onda razmišljate u pravom smeru. Na turskoj obali Mediterana, ova regija već godinama važi za jednu od najpoželjnijih destinacija, i to ne samo zbog lepih plaža i toplog mora, već i zbog raznovrsnosti koju nudi svakom tipu putnika.

Ovde se odmor ne svodi samo na dane provedene uz obalu. Miris soli u vazduhu, dugačke peščane plaže i azurno more samo su prvi utisak. Već po dolasku otvara se destinacija bogata prirodnim lepotama, istorijom i atmosferom koja lako osvaja. Od impresivnih pejzaža, vodopada i pećina, do antičkih lokaliteta, tvrđava i živih gradskih ulica, Antalija nudi iskustvo koje prevazilazi klasično letovanje.

U delu regije Lara, poznatom po dugim peščanim plažama i modernim resortima, nalazi se Lara Barut Collection 5★ – hotel koji predstavlja spoj elegancije, komfora i vrhunske usluge. Smešten direktno na svojoj plaži, na svega 3 km od Lare, oko 12 km od centra Antalije i približno 10 km od aerodroma, pruža idealan balans između mira i dostupnosti svih sadržaja. Ovaj luksuzni resort, koji pripada renomiranom lancu Barut, prostire se na čak 135.000 m² i raspolaže sa 466 smeštajnih jedinica raspoređenih u glavnoj i aneks zgradi. Poslednja renovacija iz 2022. godine dodatno je unapredila njegov savremeni izgled i kvalitet boravka, čineći ga jednim od najtraženijih hotela u regiji.

Poseban utisak ostavlja raznovrsna gastronomska ponuda. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju brojni à la carte restorani koji nude ukuse različitih svetskih kuhinja – od tradicionalnih turskih specijaliteta i mediteranskih jela, do internacionalnih i dalekoistočnih ukusa. Uživanje upotpunjuju poslastičarnica i više barova raspoređenih širom kompleksa, kao i beach club i večernji programi koji stvaraju živu, ali sofisticiranu atmosferu.

Hotel ima svoju uređenu peščanu plažu dugu oko 200 metara sa dokom, gde su ležaljke, suncobrani i peškiri dostupni bez doplate. Uz kristalno čisto more i pažljivo organizovan prostor, boravak na plaži postaje jedan od najlepših delova odmora.

Smeštajne jedinice su moderno uređene, prostrane i prilagođene različitim tipovima gostiju, od parova do porodica. Sve sobe poseduju balkon ili terasu, klima uređaj, mini-bar koji se redovno dopunjuje, kao i Wi-Fi internet, pružajući visok nivo komfora tokom celog boravka. Ultra All Inclusive koncept obuhvata bogat izbor obroka tokom celog dana, uključujući doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćne užine, kao i raznovrsna lokalna pića i užine u različitim terminima. Visok nivo usluge i pažnja prema detaljima dodatno doprinose ukupnom doživljaju.

Za najmlađe goste obezbeđen je čitav niz sadržaja, uključujući mini klub, animacije, igrališta i posebne programe prilagođene različitim uzrastima, kao i Baby koncept za najmlađe, koji roditeljima omogućava bezbrižniji boravak. U okviru hotela dostupni su brojni sportski i rekreativni sadržaji – od bazena različitih namena, preko teniskih terena i fitness programa, do aktivnosti na otvorenom. Tokom dana i večeri organizuju se raznovrsni programi, uključujući animacije, show sadržaje i tematske večeri. Za potpuni osećaj relaksacije, gostima je na raspolaganju spa i wellness zona sa turskim kupatilom, saunom i parnim kupatilom, idealna za opuštanje nakon dana provedenog na suncu ili u aktivnostima.

Zahvaljujući savršenoj kombinaciji lokacije, sadržaja i vrhunske usluge, Lara Barut Collection 5★ predstavlja jedan od najboljih izbora za luksuzan i bezbrižan odmor u Antalijskoj regiji – mesto gde se more, komfor i vrhunski doživljaj spajaju u jedinstveno iskustvo letovanja. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

