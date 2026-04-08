Ona je navela da će ovo obeležje biti podignuto kao trajno svedočanstvo vremena u kojem je srpski narod branio kapije hrišćanske civilizacije i suprotstavio se Osmanskom carstvu, za koje je u to vreme čitava Evropa verovala da je nepobedivo.

„U porti jedne od najstarijih crkava u Srbiji, gde počivaju mošti Svetog Prokopija, predstavili smo idejno rešenje za ovaj krst, koji će biti postavljen upravo na mestu gde se srpska vojska hrabro suprotstavila i zadala snažan udarac Osmanskom carstvu“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka Stamenkovski u crkvi Svetog Prokopija Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je podsetila da je u Bici na Pločniku, pod vođstvom kneza Lazara Hrebeljanovića, pokazano da Osmansko carstvo nije nepobedivo, te da je upravo ta pobeda nagovestila sve ono što će uslediti u Kosovskoj bici 1389. godine.

„U ovoj bici proslavio se i Miloš Obilić, koji je ovde prvi put zadobio rane, ostavljajući dubok trag u srpskoj istoriji“, istakla je ministarka.

Prema njenim rečima, krst će biti postavljen između magistralnog puta i budućeg auto-puta, kako bi bio vidljiv i dostupan svima, kao simbol sećanja, sabornosti i poštovanja prema precima.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da Prokuplje, junačka Toplica i Pločnik zaslužuju ovakvo obeležje, koje će dodatno doprineti negovanju kulture sećanja i pozicionirati ovaj kraj kao važno mesto okupljanja svih koji poštuju srpsku istoriju i tradiciju.

Predstavljanju lokacije i idejnog rešenja spomen-obeležja prisustvovao je mitropolit eparhije Niške gospodin Arsenije i gradonačelnik Prokuplja, Miroslav Antović.

