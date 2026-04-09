U najdubljoj tišini Velikog petka, iz redova blaga koje je Sveti vladika Nikolaj ostavio srpskom narodu, izvire molitveni biser za koji prepodobni Justin Ćelijski kaže da je deo večnog Srpskig Jevanđelja – reči koje danas zvuče snažnije nego ikada.

U danu najveće tišine i stradanja, vernici se okreću molitvi, tražeći utehu, oproštaj i snagu u rečima koje vekovima čuvaju veru.

Molitva za Veliki petak:

"Gospode Isuse Hriste, koji si na današnji dan dragovoljno podneo muku, bio bičevan, ponižen i raspet na krstu za grehe naše, smiluj se na nas grešne i pogledaj na naše pokajanje.

Ti koji si trpeo poruge, čavle i koplje, iz ljubavi prema svakom čoveku, očisti srce moje od svake tame, oprosti mi grehe voljne i nevoljne, rečju, delom ili mišlju učinjene.

Neka Tvoja sveta krv, koja je potekla sa krsta, opere dušu moju i duše svih koji Te iskreno traže. Daj nam snage da nosimo svoje krstove, da Te ne izdamo, kao što je Juda, već da Te sledimo verno kao Tvoj učenik Jovan.

Umiri duše onih koji pate, utesi one koji plaču, oslobodi zarobljene grehom, i daj svetu Tvoj mir.

Neka nas Tvoja žrtva podseća da ljubav pobeđuje smrt, i da svetlost vaskrsenja dolazi posle tame krsta. Amin."

