Slušaj vest

Na prvi pogled deluje kao slučajnost, ali tačka unutar broja 0 na registarskim tablicama za neke vozače ima posebno značenje. Ne, nije u pitanju pokušaj da se prevari radar, već još jedno automobilsko sujeverje.

Prema verovanju, broj 0 na tablicama donosi nesreću, slično kao čuveni broj 13. Zato pojedini vozači pokušavaju da "razbiju" njegov uticaj tako što u prazninu dodaju tačku ili simbol, verujući da će tako otkloniti lošu sreću.

Zašto baš nula?

Za razliku od broja 13, koji je široko poznat kao baksuzan, poreklo straha od nule je nejasno i teško objašnjivo. O ovom verovanju gotovo da nema tragova ni u numerologiji, ali ono i dalje opstaje među vozačima.

Rešenje koje nude sujeverni je jednostavno - popuniti prazninu u nuli i time "neutralisati" njen navodni loš uticaj.

Ni boja auta nije bez značaja

Foto: Zorana Jevtić

Sujeverje tu ne staje. Postoji verovanje da i zelena boja automobila donosi nesreću. Koreni ove priče verovatno potiču iz prošlosti, kada se zeleni pigment dobijao mešanjem bakra i otrovnog arsena - što je zaista moglo imati kobne posledice.

Novčić ispod patosnice i nered u kolima

Još jedno neobično verovanje kaže da će vozaču koji drži automobil neurednim i punim prazne ambalaže, i novčanik ostati prazan.

Iako zvuči kao sujeverje, ova navika ima i realnu stranu - prazne flaše i ambalaža u vozilu mogu biti opasne. Zabeleženi su slučajevi udesa kada su predmeti sa poda blokirali papučice, posebno kočnicu.