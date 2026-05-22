Nakon smrti oca saznala da nije njegova ćerka

Ljubav, prevare i životne tragedije često ostavljaju trajne ožiljke, menjajući svakodnevicu i podsećajući na važnost podrške i vere u oporavak.

Priča jedne devojke koja je doživela da je momak ostavi kada joj je podrška najpotrebnija, rasplakala je mnoge.

- Imala sam 18 godina, srednjoškolka, puna elana i života. Godinu i po dana sam se zabavljala sa 7 godina starijim momkom. Veza je bila užasna, trpela sam batine, prevare, praštala i mislila da će se promeniti. Volela sam ga - jadala se ona na sajtu Ispovesti.

Onda je jedna noć promenila sve.

Borila se za život

- Jedne noći samo doživeli saobraćajnu nesreću u kojoj sam slomila kičmu i ostala u kolicima zbog njegove nepažnje. Ostavio me je nakon mesec dana i našao drugu, dok sam ja nepomično ležala u bolničkom krevetu i borila se za život. Nisam ga nijednom videla nakon te noći, iako je prošlo skoro 4 godine - navela je ona.

I dalje ne može da se pomiri sa činjenicom da ju je ostavio kada joj je bio najpotrebniji.

Trauma

- Izašla sam iz cele priče kao heroj, ali sam puna trauma. Ne dozvoljavam ljudima da mi priđu blizu. Plašim se da će me ljudi ponovo napustiti i povrediti... - zaključila je ona.

Njena priča je mnogima naterala suze na oči.

- Žao mi je samo tebe koja si ostala u kolicima. Mada, ne razumem kako si očekivala da će ti on nepokretnoj pružiti podršku, a tokom veze te je tukao i maltetirao. Previše si fokusirana na njega i to što je našao drugu. Potpuno nebitna stvar naspram tvog zdravstvenog stanja. Još jednom, žao mi je. Za nauk svim devojkama da raskidaju veze sa nasilnicima na prvi znak da nešto nije u redu - navodi se u jednom od komentara.