Slušaj vest

Mnogi mladi odlaze da rade na kruzerima ili u inostranstvu kako bi zaradili novac, ali se nakon nekoliko godina vraćaju u Srbiju i odlučuju da ulože u svoj dom, posao i život među svojim ljudima.

Jedan od njih je i mladić koji je pet godina radio na kruzeru, a koji je nedavno podelio svoje iskustvo i životne lekcije.

- Od svoje 19. pa do 24. godine sam proveo na kruzeru radeći za 4.000 evra. Prve godine sam obišao mnoga mesta koja sebi ne bi mogao da priuštim. Posle toga me je toliko posao na kruzeru smorio, toliko sam se otuđio od našeg naroda, običaja - naveo je jedan mladić iz Srbije.

On je svoju priču podelio na sajtu Ispovesti.

- Zima, jesen, proleće, praktično da nisam ni video, samo leto. Odlučio sam da tih 5 godina radim što više kako bi sebi obezbedio bolji život kada se vratim u Srbiju. Kupio sam manji plac, sagradio kuću od 50m2 sa bazenom, u dvorište sam ubacio mnogo zelenila i terasa na kojoj sam mnogo vremena provodio čitajući, sušajući muziku sa društvom - rekao je on.

Kaže i da se osećao mnogo bolje.

- Toliko sam se osećao bolje što sam među svojima, a ne tamo među nekim strancima koji te cene kroz prizmu novca. Morao sam uložiti novac u neki svoj omanji biznis počeo sam popravljati bicikle, potom sam kroz 2 godine otvorio i radnju za prodaju delova i opreme za biciklizam, super mi ide već 3 godine. Nikada mi više nije pala ideja da odem na kruzer da radim - dodao je on.

Mnogi korisnici naveli su da je doneo dobru odluku.

- Svaka ti čast što si bio toliko odgovoran, a tako mlad i pametan da sve to staviš u štednju. Neki se vrate sa tog kruzera i potroše pare na gluposti i izlaske - navodi se u jednom od komentara.