Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas Pavliku, baku iz Toplice koja i dalje sama obrađuje zemlju.
Društvo
BAKA PAVLIKA U 85. GODINI ŽIVOTA "TERA" TRAKTOR I OBRAĐUJE 4 HEKTARA: Ministarka Stamenkovski u Toplici posetila ženu "zmaja" - Još uvek sve voli sama da radi
Slušaj vest
- Pozdrav iz herojske Toplice, gde smo zorom stigli kod baka Pavlike, koja u 85. godini života “tera” traktor i obrađuje 4 hektara zemlje. Dočekala je i prauničiće, ali još uvek sve voli sama da radi. Kaže: to je drži u životu. Ako Bog da, biće dobra i rodna godina - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.
Reaguj
Komentariši