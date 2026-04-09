U Srbiji danas jutro hladno sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a u planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -1 do šest stepeni, a najviša od 10 do 15, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- Od petka (10.04.) promenljivo oblačno i u većini mesta suvo. U subotu u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima Srbije mestimično kiša, a od ponedeljka (13.04.) kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se ponegde i u ostalim predelima - navodi RHMZ i dodaje:

Mraz do subote

Narednih dana biće smena sunca i oblaka Foto: Boba Nikolić

- Jutarnji prizemni mrazevi (na pet centimetara od tla), a lokalno i slabi mrazevi na dva metra visine, prognoziraju se do kraja sedmice (12.04.), nakon čega će uslediti porast i minimalnih i maksimalnih temperatura.

Prognoza Ivana Ristića

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da je došlo do pada temperature i da će se trenutne, više martovske vrednosti zadržati i naredna dva dana.

- Maksimalne temperature će biti od 10 do 15 stepeni, dok će se jutarnje kretati između nule i pet. Ponegde će biti slabog mraza, a lokalno se temperatura može spustiti i ispod nule. Nadam se da će to biti kratkotrajno i da neće naneti štetu voću i mladim pupoljcima - ističe Ristić.

Sunčano na Vaskrs Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Dodaje i da će do kraja sedmice biti slično vreme kao i da će se smenjivati sunce i oblaci.

- Na Veliki petak slično vreme, a na Vaskrs možemo da očekujemo i manji porast temperature u intervalu od 14 do 18 stepeni. Vreme će biti uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, samo će na višim planinama poput Kopaonika padati sneg.