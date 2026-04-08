Slušaj vest

U okviru duhovno-prosvetiteljske misionarske akcije "Voli Glas Srbije“, u danima Velikog posta i molitvenog sećanja na Hristovo stradanje, nastala je pesma "Ljubav Hristova, uvek žrtvena".

Tekst i melodiju potpisuje sveštenik Igor Davidović, a pesma je snimljena sa iskrenom željom da u srcima ljudi probudi osećaj pokajanja za sve grehe koje svakodnevno činimo, ali i nadu da nas ljubav Hristova spasava i vodi kroz život.

Pesma Ljubav Hristova uvek žrtvena Foto: Voli glas Srbije

Pesmu izvode: Jovan, Ružica, Nikolina, Milica i Maja Kovačević, pevnica voli glas Srbije dok režiju spota potpisuje Milica Kovačević.



U susret najradosnijem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu, u pripremi je i nova vaskršnja pesma. Svim pravoslavnim Hrišćanima želimo da Vaskrs dočekamo u miru ljubavi i radosti. Da činimo dobra dela pomažemo jedni drugima. Da se molimo za mir u svetu. Hristos Voskrese radujte se!

