"Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, podsećamo da su pripadnici romske populacije na Kosovu i Metohiji, zajedno sa svojim srpskim sugrađanima i komšijama, nakon 1999. godine doživeli stravičnu sudbinu, a njihova borba za dostojanstven život na tom području do danas je ostala obeležena brojnim izazovima, poručio je na današnji dan, Međunarodni i svetski dan Roma, 8. april", Petar Petković, direktor Kancelarije za KiM.

- Romska populacija koja je ostala da živi na Kosovu i Metohiji i danas je suočena sa raznim vidovima diskriminacije i obespravljivanja od strane Prištine, a zajednička istorija patnje Srba i Roma u južnoj pokrajini obavezuje nas na kontinuiranu brigu i solidarnost.

- Srbija je dosledno opredeljena za stvaranje društva jednakih šansi, u kojem nijedna manjinska zajednica neće biti diskriminisana na bilo koji način, i rukovođeni tom idejom nastavićemo da pomažemo Romima na Kosovu i Metohiji kako kroz obrazovni sistem i socijalnu i zdravstvenu zaštitu, tako i kroz druge projekte od značaja za unapređenje života, zaključio je Petković.

U ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju i svoje ime, pripadnicima romskog naroda, posebno onima koji su ostali da žive na Kosovu i Metohiji, čestitam Svetski dan Roma.