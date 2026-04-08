Slušaj vest

„Zašto volite pozorište? Zato što vas zabavlja, nasmeje, rastuži, rasplače... Ili zato što vam ponudi istinu, natera vas da razmislite o nečemu što nikada nije rešeno, što postoji, a slutimo da to ’nešto’ nikad neće biti otkriveno. Istina? Ko o njoj piše i priča... I hrabri, i uplašeni, i ogorčeni, i oni zadovoljni onim gde i kako žive. Ova predstava vas opominje, tera vas da mislite i molite se da istina dobije zasluženo mesto u našim životima.ˮ

Ovim rečima Irfan Mensur opisuje svoj novi rediteljski poduhvat na pozorišnoj sceni Fondacije Mozzart. „Španska pita“, nastala po tekstu Miroljuba Nedovića,donosi priču o karakterima koji se, poput sastojaka u dobroj piti, sudaraju, prepliću i na kraju stvaraju neočekivanu celinu. Poseban začin predstavi, čija je premijera zakazana za 21. april u Fondaciji Mozzart na Dorćolu, daju glumice Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević. Irfan kaže da ih je birao tako što je tražio prvakinje u svojoj kategoriji. Tekst je kratio, mesio, izbacivao, premeštao, dopisivao i rodila se „Španska pita“.

Foto: Touch N Touch

„Publika može da očekuje veliki uspeh ove produkcione kuće, a to je Fondacija Mozzart. Uspeh i pozorište sa velikim P. Zašto? Zato što je ovo jedno veliko pozorište na maloj sceni. Izlaziće sa ove predstave još uvek aplaudirajući dok čekaju taksi ili tramvajˮ, siguran je Irfan da je pronašao pravi recept za uspeh. A zašto i ne bi bio kada ima sve neophodne sastojke. Ipak, naglašava, glavni recept za „Špansku pitu“ ne želi da otkriva unapred, već poziva publiku da pogleda predstavu i sama ga pronađe.

Foto: Touch N Touch

„Svako treba da pogleda ovu predstavu zato što će svašta naučiti iz nje. Naučiće kako izgleda pravo pozorište, videće kako divne glumice glume, čudiće se odakle im mogućnost da tako glume i kad budu otišli kući, reći će svojim komšijama: ’Ej idite tamo u Fondaciju Mozzart, ima jedna odlična predstava, a samo treba da pošalješ humanitarnu SMS poruku.’ Biće stalno puna predstava“, zaključuje Mensur. Dragana Mićalović ističe da je pobednički recept za „Špansku pitu“ jedna mera ludosti, dupla mera hrabrosti i jedna prepuna kašika istine o kojoj se ćuti. A kada se sve to pomeša, dobija se život. Ivana Zečević receptu dodaje i mnogo papirnatih maramica, dve-tri prepečenice i sve to na 180 stepeni.

„Publika može da očekuje jednu istinitu i bolnu priču. Priču koja se ne gleda samo očima nego se i oseća negde duboko u stomaku. Smatram da će svako posle ove predstave da izađe sa nekim pitanjem koje ga se tiče, nevezano za ovu temuˮ, ističe Dragana, a Isidora dodaje da publika treba da pogleda predstavu kako bi se napunila emocijama jer je glavna poruka – ljubav.

Foto: Touch N Touch

OPROBANI RECEPT ZA HUMANOST