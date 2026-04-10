Uskrs zauzima posebno mesto u životu pravoslavnih vernika i smatra se najvažnijim hrišćanskim praznikom. U Srbiji je njegovo obeležavanje bogato običajima koji se prenose kroz generacije i čuvaju porodičnu i versku tradiciju. Upravo ti rituali daju prazniku posebnu toplinu i čine ga zanimljivim i deci i odraslima.

Kada se pomene Uskrs, većina prvo pomisli na šarena jaja i porodično okupljanje. Ipak, običaji su mnogo raznovrsniji i nose dublju simboliku. Pripreme počinju još tokom Velike nedelje, a svaki dan ima svoje značenje i pravila ponašanja.

Značaj Uskrsa i običaja u srpskoj tradiciji

Njegovo obeležavanje prati veliki broj običaja koji su sačuvani kroz porodicu i verski život. Zahvaljujući njima, praznik dobija posebnu atmosferu i postaje prilika za okupljanje i zajedništvo.

Ovi običaji imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu vernika jer povezuju članove porodice i čine proslavu bogatijom. Mnogi od njih su naročito zanimljivi deci, ali i odrasli rado učestvuju u njihovom obeležavanju.

Pored toga, Uskrs ima i snažnu duhovnu dimenziju, jer podseća na veru, nadu i novi početak. Upravo kroz očuvanje običaja ljudi izražavaju poštovanje prema prošlosti i prenose važne vrednosti na mlađe generacije.

Bojenje jaja kao centralni običaj

Jedan od najvažnijih simbola Uskrsa su jaja, koja predstavljaju novi život i obnovu. Ona se najčešće farbaju na Veliki petak, kako bi bila spremna za praznični dan.

Posebno mesto ima prvo ofarbano jaje, koje se tradicionalno boji u crvenu boju. Ovo jaje, poznato kao „čuvarkuća“, čuva se tokom cele godine, sve do narednog Uskrsa i veruje se da štiti dom i ukućane.

Nekada su uz ovo jaje vezivani i posebni običaji. Na primer, voda u kojoj je jaje stajalo koristila se za umivanje, jer se verovalo da donosi zdravlje. Nakon godinu dana, čuvarkuća se obično uklanja tako što se baca u reku ili zakopava u zemlju.

Pored prirodnih jaja, danas su česti i slatki pokloni u obliku čokoladnih jaja, naročito namenjeni najmlađima. Ipak, običaj farbanja pravih jaja ostaje najvažniji deo priprema.

Sam proces ukrašavanja jaja često je i prilika za kreativnost, jer se koriste različite tehnike – od prirodnih boja do savremenih dekoracija. Time se ovaj običaj pretvara u porodičnu aktivnost koja dodatno zbližava ukućane.

Veliki petak

Veliki petak se u pravoslavnoj tradiciji smatra jednim od najvažnijih dana u toku godine i obeležava se u tišini, postu i molitvi. Tog dana vernici se uzdržavaju od hrane i posvećuju duhovnom miru, dok se u crkvama iznosi plaštanica kao simbol Hristovog stradanja.

U narodu postoji veliki broj verovanja povezanih sa ovim periodom. Smatra se da na Veliki petak ne treba započinjati nove poslove, niti obavljati teške fizičke aktivnosti, jer je to dan žalosti i smirenosti. Takođe, veruje se da sve što se tog dana uradi može imati poseban uticaj na naredni period.

Postoje i verovanja da uskršnji dan donosi novu energiju i početak nečeg boljeg. Mnogi ljudi tog jutra ustaju rano, jer se smatra da će tako biti vredni i uspešni tokom cele godine. Takođe, veruje se da radost i dobro raspoloženje na Uskrs utiču na sreću u narednom periodu.

Ova verovanja, iako se razlikuju od kraja do kraja, imaju zajedničku poruku – naglašavaju važnost vere, nade i pozitivnog početka, koji Uskrs simbolizuje.

Običaji na sam dan Uskrsa

Uskrs započinje jutarnjom službom i zvonjavom crkvenih zvona. Vernici se tada međusobno pozdravljaju tradicionalnim rečima: „Hristos vaskrse“ i „Vaistinu vaskrse“.

U domu se pali sveća i izgovara molitva, čime se obeležava početak praznika. Nakon toga, porodica se okuplja i započinje proslavu.

Jedan od prvih običaja tog dana jeste kucanje jajima.

Pored toga, ovaj dan se provodi u veselju i druženju, bez uobičajenih svakodnevnih obaveza. Naglasak je na zajedničkom vremenu i negovanju porodičnih odnosa, što Uskrs čini posebnim u odnosu na druge praznike.

Tucanje jajima kao praznična igra

Tucanje jajima predstavlja nezaobilazan deo uskršnje proslave. Svako bira svoje jaje i pokušava da ga sačuva neoštećenim dok razbija protivnička.

Ova aktivnost često prerasta u takmičenje koje izaziva mnogo smeha i radosti. U nekim mestima organizuju se i posebna nadmetanja u kojima učestvuje veliki broj ljudi.

Pored zabave, ovaj običaj ima i simbolično značenje koje se povezuje sa pobedom života i novim početkom.

Razmena jaja među rodbinom i prijateljima dodatno naglašava važnost zajedništva i dobrih odnosa.

Za mnoge ljude ovaj običaj nosi i posebnu nostalgiju, jer podseća na detinjstvo i porodična okupljanja. Upravo zbog toga se rado čuva i prenosi na mlađe generacije.

Uskršnja trpeza i običaji u ishrani

Nakon završetka posta, uskršnji ručak predstavlja bogatu i raznovrsnu trpezu. Jaja su prvo što se jede tog jutra, ali se preporučuje umerenost.

Na stolu se nalaze različita jela – od supa i predjela do mesa i kolača. Izbor hrane zavisi od običaja i mogućnosti svake porodice.

U nekim krajevima pripremaju se posebna peciva ukrašena jajima, koja imaju i simboličnu i dekorativnu ulogu.

Praznična trpeza nije samo prilika za uživanje u hrani, već i za okupljanje porodice. Zajednički obrok dodatno učvršćuje veze među ukućanima i doprinosi osećaju pripadnosti.

Uskršnji običaji i danas imaju veliku vrednost jer čuvaju tradiciju i jačaju porodične veze. Iako se način proslave menja, osnovne vrednosti ostaju iste.

