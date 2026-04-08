Slušaj vest

Kada je tada devetogodišnji Boris pred kamerama ispričao kako zamišlja razgovor sa majkom koja ga je ostavila u Domu za nezbrinutu decu, u sali je zavladala tišina koja se pamti i danas.

Emisija "Velike nevolje malog Borisa", dokumentarni zapis čuvenog Dragana Radulovića, ostala je upamćena kao jedno od najpotresnijih svedočenja detinjstva bez roditelja na prostoru bivše Jugoslavije.

Snimana u Domu za nezbrinutu decu "Bijela", donela je u domove gledalaca priču jednog deteta koje je prerano naučilo šta znači čekati, nadati se i - iznova se razočarati.

Boris nije bio samo "dečak iz doma". Bio je dete koje je pred kamerom, uz podsticaj Radulovića, pokušalo da zamisli ono što mu je u stvarnosti nedostajalo - razgovor sa majkom.

"Zamisli da tvoja mama sedi tamo, kod kamere. I da joj nešto kažeš", rekao mu je Radulović, nežno, gotovo očinski.

Foto: You tube Printscreen/RTCG

A Boris je, bez zadrške, ušao u svet koji je samo on mogao da vidi.

"Zdravo, mama...", počinje dečak, kao da je taj susret vežbao godinama u svojoj glavi.

"Zdravo", odgovara sam sebi imitirajući majku.

Nastavlja, mirno, ali sa rečima koje nose težinu mnogo veću od njegovih godina:

"Mama, je l' ti mene znaš? Ja znam tebe. Ti si mene rodila. Bila si trudna sa mnom... i ostavila si me."

U njegovom glasu nema optužbe. On priča zrelo i sigurno.

"Ja sam tebe mnogo voleo... i plakao sam za tobom. Suze su mi bile ovolike", govori Boris u nastavku i pokazuje kolike su suze bile.

Zatim dolazi trenutak koji je mnoge gledaoce najviše pogodio - njegova jednostavna, čista potreba da bude viđen:

"Ti ne znaš da ja tebe puno volim", nastavlja snažno.

"Ja te volim, dođi da se upoznamo, da me vidiš. Da me proceniš, da vidiš li sam ja tvoj sin. Dođi lepo. Nemoj da se stidiš pred mojim mamom i tatom (usvojen je prim.aut.). Kucni se sa mojim ocem, upoznaću te sa mamom i tatom, i onda se objasni. Objasni se i - objasni! - završava mali Boris.

Više od tri decenije kasnije, ovaj snimak i dalje se povremeno vraća na društvene mreže. Svaki put iznova pokrene isto pitanje - kako izgleda detinjstvo bez zagrljaja, i koliko dugo traje rana.