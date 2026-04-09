Veliki petak u mnogim domaćinstvima označava početak uskršnjih priprema, a jedna od najlepših tradicija svakako je farbanje jaja.

Domaćice već decenijama čuvaju svoje male tajne, od klasičnih crvenih jaja do kreativnih šara. Ali, sve više ljudi danas traži zdravije i prirodnije načine da jaja dobiju boju, bez sintetičkih boja koje mogu ostaviti hemijski ukus ili jednostavno nisu ekološki prihvatljive.

Prirodne boje iz kuhinje

Umesto industrijskih boja, prava domaćica danas poseže za onim što već ima u frižideru ili u bašti. Crvena ili roza jaja dobijaju se od sveže cvekle i soka od brusnice, dok šargarepa, kurkuma i paprika daju narandžaste i žute tonove. Jaču braon boju daje popularna lukovina, dok se plava i ljubičasta jaja mogu dobiti kuvanjem ljubičastog kupusa ili borovnica, a za nežnu zelenu boju tu su spanać i kopriva.

Kako do savršene prirodne boje?

Prvi korak je priprema prirodnog ekstrakta: sitno iseckane ili izblendane biljke ili voće kuvaju se u vodi 10-20 minuta. Dodaje se malo sirćeta, što pomaže boji da bolje prione za jaje. Nakon procedjivanja, u tečnost se stavljaju kuvana jaja i to može biti od nekoliko sati do preko noći, u zavisnosti koliko intenzivnu boju želite.

Za one koji vole detaljne šare, postoji i tehnika "umakanja" i voskom ili maslinovim uljem, gde se dezen prvo nacrta, a zatim se jaje boji. Nakon što se vosak ukloni, ostaju šareni, unikatni uzorci, pravo umetničko delo na tanjiru.

Kombinovanje i kreativnost

Iskusne domaćice često kombinuju boje u slojevima – prvo svetlija, pa tamnija nijansa ili koriste začine poput kurkume preko noći za zlatno žutu boju. Rezultat je svaka jaje posebno i jedinstveno.

Ali, ne očekujte čuda od svih metoda

Ipak, iskustva pokazuju da ne sve tehnike daju jednako dobre rezultate. Neke boje mogu biti bleđe nego što ste želeli, dok se određene biljke ne "hvataju" jednako na svako jaje. Zdravlje je svakako na prvom mestu, ali ponekad je potrebna i doza strpljenja i eksperimentisanja.