Novi sistem elektronske evidencije ulazaka i izlazaka (EES) od sutra, na Veliki petak, počinje da radi 24 sata dnevno sa potpunom implementacijom na granicama EU, što znači da svaki putnik mora da prođe kroz obaveznu registraciju i verifikaciju.

Početak punog režima poklapa se sa pravoslavnim Uskrsom, kada mnogi Srbi putuju, pa se očekuju drastično veće gužve i čekanja na granicama!

Putnicima se savetuje da se naoružaju strpljenjem i postupaju u skladu sa procedurom. A nova procedura nalaže da se klasično pokazivanje i pečatiranje pasoša zamenjuje kombinacijom biometrijske kontrole.

Radi ubrzanja postupka, na mnogim prelazima se nalaze samouslužni kiosci na kojima putnici mogu sami da skeniraju pasoš, daju otiske četiri prsta i, okrenuti ka kameri, fotografišu svoje lice. Nakon toga, službenik granične policije proverava podatke i odlučuje o ulasku. Ceo proces traje nekoliko minuta, ali su u narednim mesecima moguća duža čekanja zbog inicijalne registracije svih putnika.

Prilikom prvog dolaska u šengenski prostor formira se dosije koji sadrži prikaz lica, otiske prstiju, lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša i druge podatke). Ovi podaci će se čuvati tri godine, ali će se svaki sledeći prelazak granice obavljati brže - samo na osnovu verifikacije lica uživo.

Poenta kontrole

Registracija u sistemu EES je obavezna za sve uzraste. Deci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, ali im se evidentira fotografija lica.

- Svaki putnik svaki put kada bude ulazio i izlazio iz zemalja Šengen zone, moraće da bude podvrgnut registraciji u sistem. Oni koji su već prošli registraciju svaki sledeći put na ulasku i izlasku će morati da daju pasoš i da urade još jednom verifikaciju, to najčešće bude fotografisanje, da sistem prepozna kroz fotografiju i pasoš da je reč zaista o vama, jer poenta celog sistema jeste kontrola dužine boravka u zemljama Šengena (maksimalno 90 dana u periodu od 180 dana) - objašnjava za Kurir Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta.

Putnicima savetuje da budu strpljivi i da postupaju onako kako im se kaže na granici kako ne bi usporavali ceo proces.

- Oni koji putuju za predstojeće praznike autobusom, siguran sam da će agencije uskladiti svoje polaske sa očekivanim dužim čekanjima. Svaki putnik mora da izađe iz vozila i pristupi šalteru i obavi ono što se od njega traži. Oni koji putuju kolima treba da razmotre manje alternativne prelaze kako bi izbegli čekanja - naglasio je sagovornik.

Kako funkcioniše EES na granici - skeniranje pasoša - otisci prstiju - skeniranje lica

Tokom predstojećih praznika najveće gužve možemo očekivati na granicama prema Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Grčkoj. Procedura verifikacije traje do minut i po, ali možemo očekivati da traje i duže, jer, kako kaže Seničić, sistem može da se "zaglavi".

Zabrinuti zbog gužvi

- Dešavaju se tehnički problemi, pa najčešće mora da se zatvori granični prelaz dok se veza ponovo ne uspostavi - navodi.

Podsetimo, nekoliko zemalja tražilo je privremenu obustavu ili odlaganje primene novog sistema EES, što je Evropska komisija odbila. Zbog velikog broja putnika, Italija, Španija, Grčka i Portugal izrazili su zabrinutost da bi sistem EES mogao izazvati velike gužve na granicama.

- Evropska komisija je zbog toga odlučila da u posebnim situacijama članice EU mogu privremeno suspendovati sistem na nekoliko sati ili jedan dan kako bi se gužve brže raščistile, ali ovo zavisi od zemlje i policijskih procedura. Ipak, ne možemo garantovati da će biti tako - istakao je Seničić.

Sistem će zabeležiti: - kad ste ušli u zemlju Šengen zone - kad ste izašli - koliko ste ukupno boravili

Podsetimo, sistem ESS počeo je sa postepenom primenom 12. oktobra 2025. godine, a potpuna implementacija čeka nas od Velikog petka. EES se primenjuje na državljane zemalja van EU i Šengena, uključujući putnike iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, SAD, Kanade, Turske i drugih zemalja. Sistem važi u 25 članica EU (osim Kipra i Irske) i u četiri zemlje Šengena van EU: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.

Aplikacija za brži prelazak

EU je ponudila i mobilnu aplikaciju Travel to Europe, koja putnicima omogućava da deo podataka koji se traže od sistema EES unesu unapred, do 72 sata pre dolaska na granicu - skeniraju pasoš, unesu osnovne informacije i pošalju selfi, pa se deo administrativnog procesa obavi pre prelaska granice. Cilj je da se skrate čekanja i ubrza procedura, ali aplikacija trenutno važi samo za putovanja u Švedsku i Portugal, dok druge zemlje poput Grčke, Španije i Italije razmatraju njeno aktiviranje u budućnosti.

Zabluda Pravila za aerodrome Seničić dodaje da nije potrebno dolaziti ranije na aerodrome u Srbiji, jer se registracija obavlja po dolasku u zemlju EU. - Zabluda je da na aerodrome u Srbiji treba doći ranije jer se procedura EES ne sprovodi na našim aerodromima, već na aerodromu u dolasku u zemlje EU, dakle, kada sletimo u EU, na ulasku ćemo uraditi registraciju, ali kada se vraćamo iz te zemlje, na dolasku, treba doći nešto ranije nego inače, jer moramo da se najpre registrujemo i pređemo granicu da bismo mogli da koristimo let.