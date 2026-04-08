Vreme prolazi, ali sećanje na dane bola i ponosa ne bledi. Bol zbog izgubljenih saboraca i dalje je snažan, kao i ponos što neprijatelj nije uspeo da ostvari svoju nameru da kopnenom ofanzivom, uz podršku avijacije i artiljerije NATO, zauzme teritoriju Kosova i Metohije.

Na večnoj straži i braniku otadžbine, na vrletima Košara, život je položilo 108 boraca, dok je na Paštriku stradalo 25. Mnogi preživeli sa brojnim ranama i gelerima u telu i danas nose posledice rata vidljive i nevidljive, telesne i duševne.

Branioce otadžbine u posleratnom periodu od svega više je bolela nebriga države i društva. Međutim, u poslednjih 15 godina taj odnos je umnogome unapređen, a usvajanje Zakona o pravima boraca, organizovanje komemorativnih skupova, podrška udruženjima i veća medijska pažnja doprineli su afirmaciji dostojanstva onih koji su branili zemlju.

Udruženje veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije, osnovano 23. septembra 2021, okuplja borce i porodice poginulih s ciljem negovanja kulture sećanja, slobodarskih tradicija i međusobne podrške. Obeležavanje 9. aprila kao datuma početka kopnene bitke na Košarama započeto je 2023. godine, na inicijativu učesnika bitke, u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Ove godine je centralno obeležavanje 27. godišnjice bitaka na Košarama i Paštriku održano danas u Kragujevcu, a program je započeo polaganjem venaca kraj spomenika Uspenje, posvećnog palim Kragujevčnima u ratovima od 1991. do 1999. Potom je nastavljen u OŠ "Dositej Obradović" u naselju Erdeč, gde je za učenike, pa i mlade nastavnike, koji nisu zapamtili strahote ratova, priređen nezaboravni čas istorije uživo, koji daleko prevazilazi klasična predavanja iz istorijskih udžbenika i gledanje igranih i dokumentarnih filmova.

Predsednik Skupštine Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije Todor Petković zahvalio se gradu Kragujevcu na podršci i ukratko predstavio dosadašnje aktivnosti i rezultate, istakavši da je za nepunih pet godina postojanja udruženje dalo značajan doprinos očuvanju kulture sećanja, kao i realizaciji humanitarnih aktivnosti usmerenih ka veteranima i njihovim porodicama.

Posebno je naglašeno da su, na inicijativu udruženja, u više gradova ulice dobile imena po poginulim borcima, uključujući i Kragujevac - Ulica majora Vladana Mikićevića.