Kako nam se Vaskrs približava, pričamo o malim gestovima koji osvetljavaju velike dane. Na jednoj pančevačkoj pijaci, poznati influenser Luka Alerić pokazao je da pravi duh praznika nije u materijalnom, već u pažnji i ljubavi prema drugima.

Bakica koja prodaje domaća jaja nije očekivala ništa od svojih kupaca, a dobila je jednostavnu ljudsku pažnju. Ali tog dana, kada je Luka stao pred njen sto i upitao:

- Dobar dan, jeste li dobro? - osmeh joj se spontano pojavio.

- Jesam - odgovorila je, dok je duvao jak vetar.

Kada je Luka pitao za cenu jaja, bakica je rekla:

- Dvadeset dinara, to su vaša domaća.

Bez razmišljanja, Luka je odlučio:

- Odlično, ja bih uzeo sve?

Nije reč bila samo o kupovini, bio je to znak pažnje i poštovanja prema njenom radu. Kad je izbrojao novac, dao joj je više nego što je trebalo i dodao:

- Nemoj više, hajde, hajde malo da vam se nađe za koke da kupite - kazao je influenser i dao joj 4.000 dinara umesto 1.400 koliko je ona tražila i to mu je cenu smanjila.

Bakica je bila iznenađena, ali i dirnuta ne toliko zbog iznosa, koliko zbog samog gesta.

Luka je ovim gestom pokazao da Vaskrs nije samo praznik ukrašen jajima i slavskim trpezama, već i prilika da nekome učinimo dan svetlijim.