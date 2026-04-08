Pred nama je period promenljivog vremena, uz najavu priliva hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope. Već u četvrtak ujutro biće hladno, posebno u Vojvodini gde je moguć slab mraz. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme, a sredinom dana i posle podne razvijaće se jača oblačnost sa povremenim pljuskovima kiše, dok se na planinama očekuje i novi talas snega. Ponegde su mogući i pljuskovi krupe i sugradice, a lokalno nije isključena ni grmljavina.

Stiže novi hladni talas

Padavine će u četvrtak biti najizraženije na severoistoku Srbije, a odatle će se kretati ka jugu zemlje. Duvaće jak i hladan severozapadni vetar, dok će jutarnje temperature biti od 0 do 5°C, u Beogradu oko 3°C, a maksimalna dnevna od 10 do 14°C, u prestonici do 11°C. Veče i noć donose prestanak padavina i stabilizaciju vremena.

U petak i subotu jutra će biti hladna, u većini predela sa minimalnim temperaturama oko ili ispod 0°C, pri tlu i niže. U nedelju se očekuje mraz u južnim i centralnim predelima, sa jutarnjim temperaturama ponegde i do -3°C, a lokalno i niže. Kako je proleće već stiglo, mraz može ugroziti vegetaciju, poljoprivredne i ratarske kulture, pa se savetuje primena adekvatnih zaštitnih mera.

Radarski snimak koji mnoge zabrinjava

Tokom petka i subote tokom dana vreme će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Maksimalne temperature kretaće se od 10 do 15°C.

Za Vaskrs se najavljuje uglavnom sunčano i toplije vreme, sa maksimalnim temperaturama koje će dostizati do 20°C, dok se u Beogradu očekuje do 19°C. Ovo će biti prijatno prolećno vreme, idealno za praznične aktivnosti na otvorenom.