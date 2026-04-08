„Kuršumlija ima razuđena sela i zato je neophodno da imate kvalitetno terensko vozilo da lakše stignete do onih kojima je pomoć potrebna, da ih prevezete do ustanova za smeštaj, lekara i tamo gde im je važno“, poručila je ministar.

Ona je danas, sa predsednikom opštine Kuršumlija Vojimirom Čarapićem potpisala novi ugovor o dodeli namenskih transfera za usluge u zajednici, kao što su pomoć u kući i lični pratioci, u vrednosti od 2, 5 miliona dinara.

Takođe, potpisala je ugovore za iste namene i sa predsednicima opština Blace, Žitorađe i Prokuplja.

Milica Đurđević Stamenkovski Kuršumlija Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Podsetila je da je za jedinice lokalne samouprave na teritoriji Topličkog upravnog okruga tokom 2025. godine ukupno izdvojeno 11,8 miliona dinara i to za usluge pomoć u kući i lični pratilac deteta, kao i da je, po ovom osnovu u 2026. godini, za iste usluge, opredeljeno ukupno 11,7 miliona dinara.

„Želimo da sa predstavnicima lokalnih samouprava gradimo sistem socijalne zaštite koji će biti human, solidaran i koji će brinuti o onima kojima je podrška najpotrebnija“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.