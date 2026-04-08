Da se sve i svašta može naći na Temuu znaju i ptice na grani — kao i na sajtovima sličnim ovim — ali ono što je šokiralo čak i redovne kupce jeste da na pomenutoj aplikaciji možete kupiti i zubne proteze. Ipak, stručnjaci upozoravaju da one nisu nikako adekvatne i da ne mogu zameniti proteze izrađene kod stomatologa.

Zbog toga se postavlja pitanje koliko su proizvodi poput zubnih proteza sa Temu-a zaista bezbedni i da li mogu da zamene izradu u stomatološkoj ordinaciji, obzirom da se većina odlučuje na ovakav korak jer je "jeftiniji".

Stomatolog dr Mladen Mandić kaže da korišćenje proteza bez stručnog nadzora nikako nije preporučljivo, jer može dovesti do neadekvatnog prianjanja i nemogućnosti pravilne upotrebe.

- Nije bezbedno koristiti takve proteze jer njihova izrada mora da prođe kroz nekoliko jasno definisanih faza. To podrazumeva uzimanje preciznih otisaka, probe i prilagođavanje svakom pacijentu posebno. Kada se to preskoči i pokuša neko "gotovo" ili improvizovano rešenje, rezultat najčešće nije dobar — proteza ne odgovara i ne može normalno da se koristi. To je u suštini pokušaj na sreću, koji retko daje funkcionalan rezultat - rekao je Mandić.

Zubna proteza na Temuu

Koje su posledice korišćenja neproverenih zubnih proteza?

Prema rečima lekara, korišćenjem neproverenih proteza ne mora nužno da dođe do ozbiljnih posledica, ali svakako da nije preporučljivo i da je savet stomatologa neophodan.

- U praksi smo imali pacijente koji su dolazili sa takvim iskustvima i problem je uvek isti, proteza jednostavno ne odgovara. Ne mora nužno da dođe do ozbiljnih povreda, ali pacijent ne može da je koristi kako treba, što znači da rešenje nije adekvatno. U tim slučajevima jedino što možemo jeste da napravimo novu protezu, po svim pravilima. Zato je savet da se ovakve stvari rade isključivo kod stomatologa, gde može da se obezbedi pravilna izrada i prilagođavanje, a ne naručivanje na svoju ruku - zaključio je stomatolog.