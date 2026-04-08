Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski boravila je danas u Kuršumliji posle čega je navela rezultate te posete:

✅ Novo igralište za decu

✅ Lični pratioci i pomoć u kući

✅ Novo terensko vozilo za usluge socijalne zaštite

✅ Promocija prava roditelja-negovatelja

✅ Podrška udruženjima osoba sa invaliditetom

Milica Đurđević Stamenkovski Kuršumlija Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

"Rezultati današnje posete Kuršumliji: Otvorili smo igralište za decu za koje je Ministarstvo opredelilo preko 8 miliona dinara. Otvorili smo manifestaciju 'Vaskršnja čarolija' koja okuplja decu i mlade. Centru za socijalni rad opredelili smo sredstva za kupovinu motornog vozila kako bi mogli da budu pristupačniji na terenu tamo gde je podrška korisnicima najpotrebnija. I naravno, sa Opštinom Kuršumlija potpisali smo ugovor o namenskim transferima kojim ministarstvo opredeljuje 2,5 miliona dinara za pomoć u kući i geronto-domaćine i lični pratioci za dečicu sa smetnjama u razvoju", kaže ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Najvažniji događaj je promocija Zakona roditelj-negovatelj, odnosno predstavljanje odredbi, prava i mogućnosti koje će zakon doneti roditeljima negovateljima. Kroz razgovor sa udruženjima i sa neformalnim grupama majki i očeva predstaviti šta je to što će budući Zakon omogućiti njima kao pravo".

Ne propustiteDruštvoBRŽA I DOSTUPNIJA POMOĆ ZA GRAĐANE: Ministarka Stamenkovski uručila ključeve novog terenskog vozila Centru za socijalni rad Kuršumlija
0-02-05-58524aaeea8bb842a162c9b98e7a7e04dc1bdda626a145e316e340001c68d8e1_3b1f22b822dabd04.jpg
DruštvoBAKA PAVLIKA U 85. GODINI ŽIVOTA "TERA" TRAKTOR I OBRAĐUJE 4 HEKTARA: Ministarka Stamenkovski u Toplici posetila ženu "zmaja" - Još uvek sve voli sama da radi
DruštvoKRST OD GOTOVO 14 METARA NA MESTU SLAVNE POBEDE: Ministarka Stamenkovski predstavila idejno rešenje za obeležje na Pločniku (FOTO)
0-02-05-df2bdbc35e4fb31f500ad2f3af4bbb438cc92fd13a35b4f399cdec880bb9b988_b1ab45493fcc3c5a.jpg
DruštvoSVEDOČANSTVO VREMENA KADA SMO BRANILI KAPIJE HRIŠĆANSKE CIVILIZACIJE: Ministarka Stamenkovski saopštila - Veliki krst biće postavljen na Pločniku (VIDEO)
