U kripti Hrama Svetog Save, akademiku i direktoru Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" Milovanu Bojiću, uručena je Svetosavska povelja Srpskog prosvetnog i kulturnog društva "Prosvjeta" Beograd.

"Prosvjeta" već 124 godine čuva kulturni, duhovni i nacionalni identitet srpskog naroda. Žiri saopštava da je akademik Bojić uspeo da poveže evropski racionalizam i istočnjačku intuiciju, da je čovek, humanista i profesionalac.

- Ja bih rekao da sam ceo život okrenut pacijentu, njegovoj bolesti, njegovoj muci, njegovoj nevolji, i da se nikada nisam sklanjao od mojih pacijenata, nikada nisam gasio telefon, uvek sam ih obilazio, uvek pitao da li su zadovoljni negom, brigom, pažnjom.

Prva tačka na svakom sastanku su mi eventulano nezadovoljni pacijenti, i korekcija naša, ali ono što sam dobijao kao njihov odgovor, to je meni satisfakcija za ono što radim, i potvrda da sam pravilno odabrao profesiju i da se to prepoznaje. Uvek, gde god sam radio, na zidu ustanove je pisalo: Dragi pacijenti, ako nemate vezu, ja sam vaša veza, Milovan Bojić - izjavio je akademik Bojić.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteVestiProf. dr Bojić: Institut Dedinje uvodi rad i vikendom da ne bi bilo liste čekanja
Prof. dr Milovan Bojić u svom kabitetu
VestiSretenjska radionica na Institutu Dedinje: 3D štampa i simulatori u obuci vaskularnih hirurga
doktor sa anatomskim modelom srca i krvnih sudova
VestiVeliko priznanje u Moskvi: Akademik Milovan Bojić dobitnik prestižne ruske nagrade „Imperatorska kultura“
akademik Milovan Bojić.jpg
Saveti stručnjakaSmrtnost od bolesti srca u Rusiji opada: Akademik prof. dr Goluhova otkriva šta je donelo ovaj preokret i šta će značiti saradnja sa srpskim lekarima
Prof. dr Elena Zelikovna Goluhova