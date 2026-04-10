Naizgled bezazlena jutarnja navika – ili njen izostanak – mogla bi da otkriju jednu od najtraženijih osobina u savremenom poslovnom svetu. Ljudi koji ne nameštaju krevet, iako često etiketirani kao neuredni, prema psiholozima mogu da budu kreativniji i skloniji inovativnom razmišljanju.

Ovakav zaključak potkrepljuje studija objavljena u časopisu Psychological Science, koju je sprovela istraživačica Kejtlin Vohs sa Univerziteta u Minesoti. Istraživanje pokazuje da nered u okruženju može stimulisati određene kognitivne procese, dok uredni prostori podstiču opreznije i konvencionalnije donošenje odluka.

Kako se navodi u studiji, boravak u neurednom prostoru "generiše ono što je kompanijama, industriji i društvu potrebno u većoj meri – kreativnost". Istraživači objašnjavaju da takvo okruženje podstiče odstupanje od ustaljenih obrazaca ponašanja i rigidnih rutina, što može dovesti do stvaranja novih ideja i inovacija.

Drugim rečima, nepospremljen krevet ne mora nužno biti znak lenjosti ili nediscipline, već može ukazivati na fleksibilniji način razmišljanja – osobinu koju mnogi poslodavci danas posebno cene.

S druge strane, osobe koje osećaju snažnu potrebu da svakog jutra nameste krevet često teže redu i kontroli. Stručnjaci navode da se kod njih češće javlja perfekcionizam, kao i nelagoda u situacijama koje odstupaju od jasno definisanih obrazaca.

Ipak, psiholozi naglašavaju da nijedan pristup nije "ispravan" ili "pogrešan". Reč je o različitim stilovima funkcionisanja – dok jedni bolje funkcionišu u strukturi i redu, drugi upravo u blagom haosu pronalaze prostor za kreativnost i nove ideje, što im može doneti prednost u modernom poslovnom okruženju.