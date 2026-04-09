U susret produženom vikendu i predstojećem prazniku Uskrsu, na putevima u Srbiji očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na glavnim putnim pravcima koji vode ka turističkim centrima kao i na prilazima većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Tokom dana mogu se očekivati povremene gužve i usporena vožnja posebno na naplatnim stanicama i graničnim prelazima.

Upozoravaju se vozači da najavljen prizemni mraz ujutro može uticati na klizavost kolovoza, posebno na mostovima, nadvožnjacima i u višim predelima te se savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Na naplatnim stanicama i na autoputevima nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju osam sati, na Horgošu čekaju dva sata, na prelazu Šid četiri sata, na Bezdanu tri sata a na Sremskoj Rači jedan sat.