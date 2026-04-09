Par medveda snimljen јe u Sirinićkoј Župi, usred bela dana, između sela Јažinca i Sevca, kod mesta Bogdanova česma.

Jedan od njih uspravno stao, ugledavši čoveka, kao da želi da se pozdravi.

Ovo јe drugi slučaј u kratkom periodu da su viđeni medvedi u Sevcu. Pre dva dana na ulazu u selo viđena јe mečka sa dva mečeta.

Kurir/Telegraf.rs/Borzani online

