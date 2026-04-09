Kada je reč o predstojećim, uskršnjim i prvomajskim praznicima, dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA otkrio je da upravo nakon njih lekari imaju pune ruke posla.

Najčešće komplikacije su bilijarni i alkoholni pankreatitis, a mogu dovesti do otkazivanja bubrega, pluća ili srca.

Tih dana praznika neizostavna je bogata trpeza, obilje hrane, uglavnom masne i jake, poput pečenja ili roštilja, kao i alkohol. Ukoliko se u svemu tome pretera posledice po zdravlje su neizbežne, upozoravaju lekari.

Može doći do otkazivanja organa

- Naravno, biće sigurno i bogata trpeza, a znamo da to može dovesti do pojave konkretno pankreatitisa, koji je benigno oboljenje. Međutim, može da bude praćeno kako lakim, tako i teškim oblicima komplikacija, gde može da dođe do otkazivanja organa, bubrega, pluća, pa i srca. Bilijarni pankreatitis najčešći, a zatim dolazi na red i alkoholni pankreatitis - objašnjava dr Milev za RTS.

Upravo zbog toga, apelovao je na sve na umerenost u hrani, naročito teške i masne hrane.

U Zavodu za javno zdravlje u Subotici kažu da proslave praznika ne bi trebale da podrazumevaju preobilne i obroke u kasnim večernjim satima, preterivanje u jelu i piću, preskakanje obroka i gladovanje, odnosno "čuvanje" za prazničnu trpezu i predugo i preterano sedenje.

Koliko kalorija "nabockamo" za prazničnom trpezom

Inače, optimalni unos kalorija na dnevnom nivou, koji za muškarce iznosi oko 2.800, a za žene oko 2.000 kalorija, tokom prazničnih dana često se premaši, a ove nekih primera gozbe u Srbiji tokom praznika i unos kalorija:

Predjelo:

Tvrdi sir – 50 g je oko 200 kcal
Čajna kobasica – 50 g oko 250 kcal
Dimljena šunka – 50 g oko 250 kcal
Kiflice – 100 g oko 350 kcal
Pite sa sirom – 100 g oko 300 kcal
Grickalice -kikiriki 100 g 600 kcal

Glavno jelo:

Sarma – zavisi, ali srednja je oko 200 kcal
Prasetina – zavisi, ali oko 200 kcal 100 g
Slanina -50 g oko 100 kcal
Ruska salata - ako se pravi sa majonezom je jako kalorična i ako je jedemo uz kiflice i uz prase- do čak 1.000 kcal
Slavski kolač – hleb - zavisi koji, ali recimo 100 g par kriški je oko 300 kcal

Desert:

Torta – zavisi, ali kupovna 100 g parče oko 500 kcal
Kolači - zavisi, ali slično kao torta 100 g oko 500 kcal
Slatke grickalice - 5 komada jafa keksa je oko 250 kcal
Slatko žito -zavisi ko kako pravi, ali što je više šećera i dodataka više je i kalorija, recimo 100 g oko 250 kcal
Piće:

Rakija -45 ml je oko 105 kcal
Pivo -355 ml je oko 145 kcal
Vino - 150 ml oko 125 kcal
Gazirani sok sa šećerom ili voćni sok - 330 ml je oko 150 kcal

Šta pomaže kod prejedanja

Prejedanje prati osećaj težine u želucu, muka, gađenje i povraćanje. Ako smo prejedeni možemo sebi pomoći tako što ćemo:

nakon pojave tegoba ukinuti unos hrane i obratiti pažnju na pravilnu nadoknadu tečnosti

blag nezaslađen čaj može da pomogne, a kasnije se prelazi na dijetu koja će pomoći da se brzo popravi i stabilizuje rad organa za

varenje

preporučuje se dvopek, bareni krompir, pirinač ili rendana jabuka

kratke šetnje na svežem vazduhu će olakšati probavu

Kurir.rs/Blic/RTS

Ne propustiteZdravljeJetra ima sopstveni biološki sat: Kako da uskladite obroke i san, pa da radi kao sat
jetra okružena nezdravim i zdravim namirnicama koja zove u pomoć
Saveti stručnjakaZdrava hrana u kancelariji? Da, moguće je: Dr Veroslava Stanković otkriva najčešće greške i daje ideje za ukusne obroke
Veroslava Stanković/zdravi obroci tokom radne nedelje
BolestiZašto se gojaznost tretira kao hronična bolest? Istina koja menja način na koji gledamo na višak kilograma
doktor meri obim struka osobi veće telesne težine,ženskog pola
Prevencija kao gara…Gojaznost kao hronična bolest: Istina koja će promeniti način na koji gledate na višak kilograma
doktor meri obim struka osobi veće telesne težine,ženskog pola
IshranaNiste gladni, a ne prestajete da mislite o hrani? O ovom fenomenu svi pričaju, ali ga retko ko razume
žena ispred frižidera razmišlja šta da odabere za obrok