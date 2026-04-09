Porodica i prijatelji prikupljaju pomoć za malog Uroša Gajića koji ima teško oštećenje sluha. Ohrabrenje da bi mogao da čuje stiže iz Kine, ali da bi otišao na ispitivanja na Univerzitet Fudan u Šangaju potrebno je 60.000 evra.

Iako ima teško oštećenje sluha, Uroš je izgovorio prve reči "mama" i "tata". Kažu, sve razume i dobro se snalazi u vrtiću. Da ima problem, roditelji primetili od njegovog šestog meseca.

"Kad smo otišli kod doktora, prvo je bila upala, a kada su urađena dalja ispitivanja, BERU i genetiku - ispostavilo se da ima urođenu genetsku bolest gluvoće“, kaže Milica Gajić, Uroševa mama.

U potrazi za odgovorom već su bili i u Rusiji i Severnoj Makedoniji, a sve troškove do sada su snosili sami. Međutim, 60.000 evra za ispitivanja i gensku terapiju koju će, ako bude podoban za to, prvi primiti na Univerzitetu Fudan u Kini, previše je za njihov budžet.

"Slali smo sve rezultate u Kinu i oni su rekli da može genetska terapija da pomogne, ali moraju prvo da urade preglede da bi se ustanovilo da li može genetska terapija ili matične ćelije“, kaže Žarko Gajić, Urošev tata.

Račun su otvorili pri organizaciji Budi human i do sada prikupili trećinu sredstava. Za ostatak im treba pomoć – što pre, to bolje. Baka Danijela zahvaljuje svima koji su do sada donirali i učestvovali u humanitarnim akcijama.

"Pametan je, gleda nas u oči, sve razume. I da bi Uroš mogao da priča, mora prvo da čuje. I lekari su rekli - borba. Do pet godina ako pročuje, on će naučiti da priča, ako ne, posle je veliki problem“, navela je Danijela Spasić, Uroševa baka.

Ne može da ga nauči da priča, ali ga je brat Matija kroz igru i sa puno ljubavi naučio svemu ostalom što zna.

"Za moj rođendan prošle godine ja sam zaželeo da on pročuje, i za Novu godinu isto. Izgleda da će ta želja da mi se ostvari“, kaže Matija.