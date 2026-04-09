Ministarka Stamenkovski saopštila važne vesti: Za banjski oporavak vojnih invalida i porodica palih boraca izdvojeno 80 miliona, boravak produžen na 10 dana
Ona je sa direktorom Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju „Merkur“ u Vrnjačkoj Banji Dejanom Stanojevićem potpisala ugovor o sprovođenju ove usluge.
Ministar je navela da je ove godine izdvojeno 30 miliona više nego prethodne, a kao posebnu novinu istakla da je boravak, umesto dosadašnjih 7 dana, produžen na 10 dana.
"Vojni invalidi, civilni invalidi rata i korisnici porodične invalidnine imaće ove godine više vremena da se odmore, rehabilituju i predahnu, jer je naša obaveza da brinemo o njihovom zdravlju i dostojanstvu", poručila je ministar.
Ona je dodala da ova mera nije samo vid podrške, već jasan pokazatelj odnosa države prema onima koji su je branili.
"Ovo je dug časti koji vraćamo i naša obaveza prema onima koji su nas zadužili. Srbija ne zaboravlja svoje heroje i njihove porodice i činiće sve da im obezbedi sigurnost, poštovanje i uslove dostojne njihove žrtve, jer je naš zadatak da budemo uz njih ne samo u rečima, već i u delima", zaključila je ministar.