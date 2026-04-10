Slušaj vest

Ovo nije priča o šišanju. Ovo je priča o poverenju, prijateljstvu i ljubavi koja traje više od tri decenije. Neki ljudi su samo klijenti, a neki postanu deo života. Cana ima 97 godina, a prijateljstvo sa frizerkom Kristinom Dolovac iz Kragujevca traje 32.

Ona je bila njen prvi klijent, simbol strpljenja i vere u sposobnosti druge osobe. Godinama su delile priče i radosti.

Cana je i dalje duhovita, jaka i svoja. Njene reči "Još sam živa!" i dalje bude osmeh i podsećaju na snagu života.

Prvi klijent

- Rekla mi je: "Para nemam da ti dam", a ja sam joj rekla: "Cano, ti si meni već sve dala". Cana ima 97 godina, a naše prijateljstvo traje 32. Ona nije samo moj klijent. Ona je bila moj prvi klijent. Na njoj sam učila sve. Dala mi je svoju glavu kada sam imala samo 17 godina. Verovala mi je dok ja još nisam verovala sebi - napisala je ova frizerka u opisu emotivnog video-snimka.

Baka Cana i frizerka Kristina Foto: Printscreen Facebook/ Kristina Dolovac

Pre nekoliko dana Kristina je baka Canu ošišala u staračkom domu.

Kristina je baka Canu ošišala u staračkom domu Foto: Printscreen Facebook/ Kristina Dolovac

"Danas mi je rekla da nema da plati"

- Ošišala sam je u staračkom domu. I ništa se nije promenilo, osim što su godine prošle. I dalje je ista, duhovita, jaka, svoja. Kad god je pozovem, ona kaže: "Još sam živa!" I svaki put se nasmejem i zamislim. Bile smo zajedno i na televiziji. Delile priče, godine, promene, život. Danas mi je rekla da nema da plati. Ali postoje stvari koje se ne naplaćuju - napisala je ona i dodala:

Baka Cana Foto: Printscreen Facebook/ Kristina Dolovac

- Ovo nije šišanje. Ovo je zahvalnost, poštovanje, ljubav. Ovo je odnos koji traje duže od trendova, frizura i vremena. Ne znam kada ćemo se opet videti, ali znam da ću je uvek zvati. I nadam se da će mi se opet javiti: "Još sam živa".