Dogodila su se dva dramatična incidenta u Beogradu za manje od 24 časa. Žena na Čukarici poginula je nakon strujnog udara zbog kabla, dok je na Banjici izbegnuta tragedija brzom reakcijom vatrogasaca kada se veš mašina zapalila na 22. spratu solitera i izazvala požar. Kvarovi na instalacijama i ureðajima mogu u sekundi postati smrtonosni.

Soda bikarbona kao spas za veš mašinu

- Svaka mašina traži održavanje i svaki uređaj u suštini traži održavanje. To moram da naglasim jer su ljudi nemarni prema korišćenju svih tih uređaja. Kod veš mašine najčešće se zapuši kontrola količine vode, da se ne bi zapušavala, ja svima savetujem da koriste sodu bikarbonu kada peru odeću na 60 ili više stepeni. Treba je staviti zajedno sa praškom a količina koju stavljate jeste jedna supena kašika - objasnio je elektromehaničar Branko Zrnić za Kurir televiziju.

Kako kaže, mašine koje su napravljene u zadnjih 10-15 godina generalno imaju manje kapacitete i time imaju i manje količine vode.

- U vodi ima dosta taloga odnosno nerazložene masnoće, to zapuši sistem za kontrolu količine vode. Može da se desi da mašina završi program sa izbačenom vodom a voda je zapravo ostala unutra. Mašina će pokazati da ima dovoljno vode kada budete prali sledeći put i uzeće malu količinu vode i krenuće da pere. Postoji grejač u mašini i ako je količina vode manja nego što je potrebna, taj grejač zapali veš - rekao je Zrnić.

On objašnjava da je najbolja preventiva tome upravo soda bikarbona. Navodi da se veš neće upaliti ako je sipate u komoru za prašak.

- Kada se grejač pregreva, može doći do pucanja jednog zaštitnog filtera koji se nalazi na ulazu u veš mašini. Odatle čujemo da ljudi kažu kako im je eksplodirala veš mašina. Nije mašina eksplodirala već zaštitni filter koji služi tome da neko ne bi stradao ukoliko dođe do proboja na uzemljenje. Taj element pukne i svojim pucanjem onemogući dotok napona u mašinu, time štiti onoga ko je koristi - tvrdi Zrnić i dodaje:

- Što se tiče slučaja žene sa Čukarice, svaki kabal koji ima zaštitu je bezbedan ali ako se kablovi prevezuju na podu onda to nikako nije dobro i može doći do problema. Takođe nisu bezbedni ni kablovi u dodiru sa vlagom bilo kakve vrste, kada neko stane na kabal a on je vlažan, tada može doći do problema - objasnio je on.

