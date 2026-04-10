Kada farbati vaskršnja jaja? Mnogi i dalje nisu sigurni, neki veruju da se to radi petkom, dok drugi kažu da petkom ne treba ništa raditi.

Jedni veruju da to treba raditi na Veliki četvrtak, drugi se drže Velikog petka, a ima i onih koji ovaj običaj ostavljaju za Veliku subotu.

Odgovor na ovu čestu dilemu jednom prilikom dala je popadija i profesorka srpskog jezika Višnja Kostić objašnjavajući kako se vera i narodna tradicija u ovom slučaju često prepliću. Ona je ispričala da se u našem narodu jaja najčešće farbaju na Veliki petak, ali po običaju u manastiru Žiča monahinje to rade na Veliku subotu, jer se na Veliki petak ništa ne radi.

Najlepši srpski običaj

Sa druge strane mnogi sveštenici i crkvena lica kažu da se jaja farbaju na Veliki petak.

- Farbanje vaskršnjih jaja jedan je od najlepših i najradosnijih srpskih običaja, koji se nije iskorenio, čak ni u gradovima. Vredna domaćica, po ustaljenoj tradiciji, vaskršnja jaja boji (farba) na Veliki petak, u dan kada se, inače, ništa drugo ne radi, već su sve naše misli upućene na strašni događaj Hristovog nevinog stradanja i poniženja, od ljudi, na Golgoti i Jerusalimu - navodi se na sajtu Hrama Svetog mučenika Trifuna u Gudurici.

"Farbajte jaja kada je u vašem mestu običaj"

Teolog Aleksandar Đurđević upozorava da običaje treba poštovati, ali da nikada ne smeju biti važniji od Hrista i Vaskrsa.

- Farbajte jaja kada je u vašem mestu običaj. Farbajte onda kada ih je farbala vaša baka ili majka, i nećete pogrešiti. Ako ne stignete tada, ofarbajte ih dan pre ili sutradan. Nigde nećete zakasniti, nije važno. Nemojte formu stavljati iznad suštine, to uvek naglašavam. Nemojte da vam farbanje jaja bude iznad Vaskrsa i svete liturgije - naglasio je Đurđević i dodao:

- Poštujmo lokalne običaje, jer da njih nema, nestali bismo kao narod, ali ih ne stavljajte iznad Hrista. Farbajte jaja onda kada niste na poslu i na bogosluženju. Znači, da li ćemo jaja farbati na Veliki četvrtak, Veliki petak ili Veliku subotu, nebitno je. Običaj bez Hrista je jako opasan. I ne zaboravite - volite se.