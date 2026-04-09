Slušaj vest

Ako planirate put ovog vikenda, imajte na umu da su na putevima u Sremu aktivne kamere koje snimaju prekršaje bez zaustavljanja, a kazne stižu direktno na kućnu adresu.

Sistem automatske kontrole saobraćaja beleži prekoračenje brzine i prolazak kroz crveno svetlo, a vozači često nisu ni svesni da su napravili prekršaj dok im kazna ne stigne.

Ovde vozači najčešće "padaju"

Kamere su postavljene na više frekventnih lokacija u Sremu:

Stara Pazova – U ovoj opštini postavljene su dve kamere: jedna u Karađorđevoj ulici, a druga u Ulici Kralja Petra I Oslobodioca. Obe prate brzinu i crveno svetlo, kako bi se povećala bezbednost na najfrekventnijim lokacijama.

Inđija – Kamere u Inđiji locirane su u Ulici Kralja Petra I i na Cara Dušana, gde prate brzinu vozila, dok su u raskrsnicama u centru postavljene kamere za kontrolu prolaska kroz crveno svetlo.

Ruma – U Rumi su kamere postavljene na Iriškom drumu i u Glavnoj ulici, koje mere brzinu, dok dodatne kamere na Industrijskoj, Pavkovačkoj, Vladimira Nazora i Vuka Karadžića takođe prate brzinu vozila.

Opština Irig – Kamere su raspoređene u nekoliko naselja: u Jazaku na Cara Uroša, u Irigu na Ive Lole Ribara, u Vrdniku i Krušedolu Prnjavoru. Sve one mere brzinu kretanja vozila i povećavaju bezbednost u ovim lokalnim zajednicama.

Snimaju i druge prekršaje

Osim brzine i crvenog svetla, pojedini sistemi mogu registrovati i:

- nevezivanje pojasa
- korišćenje telefona u vožnji
- vožnju bez uključenih svetala

Nema novih kamera, ali ima kontrole

Iako se među vozačima često govori o "novim kamerama", za sada nema zvanične potvrde da su postavljene nove fiksne lokacije, ali to ne znači da ste bezbedni – policija svakodnevno koristi i mobilne radare i presretače, koji se mogu pojaviti bilo gde.

Kazna stiže na kućnu adresu

Vozači mogu proveriti eventualne kazne putem Registra neplaćenih kazni, ali stručnjaci upozoravaju da je najbolja zaštita - poštovanje propisa.

Za vikend se očekuje pojačan saobraćaj, a kontrole su stalne. Zato, ako putujete – vozite pažljivo, jer kamere ne upozoravaju. Samo snimaju.

Kurir.rs

