Povodom 27. godišnjice početka bitke koja je postala simbol neustrašivosti i vrhovne žrtve, Ministarstvo odbrane objavilo je potresan video-spot u znak sećanja na heroje koji su zaustavili kopnenu agresiju na našu otadžbinu.

Na društvenim mrežama podelilo emotivan materijal posvećen borcima koji su svoje živote dali braneći granicu, podsećajući javnost na nadljudske napore uložene u odbranu zemlje.

Scena iz dokumentarno-igranog filma o bici na Košarama Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Bitka na Košarama, koja je počela na današnji dan, ostala je upisana u istoriju kao jedna od najtežih i najslavnijih borbi. Naših 108 vojnika položilo je živote na oltar otadžbine, uspevši da zaustave nalete terorističke OVK, regularne vojske Albanije i snaga NATO pakta. Uporedo sa ovim podvigom, istorija pamti i surove borbe na Paštriku, gde su stradala 24 naša borca, čineći neprobojni bedem pred neprijateljem.

Video-materijal koji je objavilo Ministarstvo odbrane prati kultna pesma "Junaci sa Košara", čiji taktovi bude najdublja osećanja i nose snažnu simboliku. Kroz autentične snimke pred gledaocima oživljavaju trenuci koji slamaju i najtvrđa srca.

"Ko ne pamti podvig s Košara junaka" - stih je koji se prožima kroz kadrove i opominje da se ovakvo herojstvo ne sme prepustiti zaboravu. Od prizora koji dokumentuju najveće odricanje zastaje dah, a suze kreću...