Jedinstvo, sloga i profesionalnost svih boraca učinili su da Košare ostanu upamćene kao jedna od najtežih, ali i najslavnijih bitaka koja je postala simbol odbrane otadžbine.

Gosti današnje emisije "Puls Srbije" bili su Dejan Blagojević - pripadnik padobranske jedinice u odbrani Košara, Ljubinko Đurković - pukovnik Komandant odbrane Košara i Miodrag Jevtić - pukovnik.

- Jutros sam se probudio sa sećanjem na ono što se desilo pre 27 godina i ne izlazi iz pamćenja. Kada taj dan dođe, sve te slike se vrate u sekundi. Trudimo se da zaboravimo te trenutke, ali nas oni prate kroz ceo život. Sam pritisak borbe na Košarama bio je ogroman. Učestvovao sam i tokom devedesetih, ali 1999. godina je bila najteža u mom životu. Najteža. I verujem da su ovi dani, kada se sve to približava, veoma teški za prisećanje i bolni - rekao je Blagojević.

Sequence 01.00_05_52_12.Still001.jpg
Dejan Blagojević - pripadnik padobranske jedinice u odbrani Košara Foto: Kurir Televizija

Sećanja koja ne blede

Kako Blagojević kaže, iako pokušava da zaboravi, jedno sećanje iz najtežih borbenih dana, obeleženih velikim gubicima i primerima lične hrabrosti, i danas mu se vraća u trenu.

- Trudimo se da zaboravimo te detalje. Međutim, jedan jedini detalj može u sekundi da vrati sve ono što se dešavalo 1999. u tom periodu. Najteži deo mog života bila je bitka za Maja Glavu. Tada smo imali zadatak da uđemo na neprijateljsku teritoriju, gde je borba trajala šest do sedam sati. U tom periodu, na tom pravcu, 1998. godine izgubili smo komandanta, načelnika štaba Gorana Ostojića. U istoj bici na Maja Glavi ranjen je i načelnik štaba, potpukovnik Vidoje Kovačević. To govori da su naši najviši oficiri bili rame uz rame sa nama na prvoj liniji - naveo je.

Kroz potresno sećanje na ranjenog borca koji je i u najtežem trenutku mislio na saborce i položaj, oslikava se veličina žrtve i nesebičnost koja ne bledi, za Kurir televiziju, izjavio je Đurković.

- Nažalost, i svesno i podsvesno, borimo se da se to nikada ne zaboravi. To su velike žrtve i pogibije boraca čije su poslednje reči bile: "Za ovu zemlju vredi poginuti. I kada umrem, neka me Bog primi u raj, jer smo pakao prošli." Sećam se i reči teško ranjenog borca, koga njegovi drugovi izvlače sa fronta da mu se ukaže lekarska pomoć. Kaže mi: "Komandante, vi ovo ne radite dobro." Pitam ga: "Zašto, Sokole?" A on odgovara: "Zato što si odredio deset ljudi da me nose do ambulantnog prihvatilišta, koje je bilo kilometrima daleko, prema Juniku, po snegu, mrazu i u uslovima koji su bili zastrašujući - pravi pakao. I ti i ja znamo da ja neću stići živ, a ovih deset vojnika su povučeni sa prve linije fronta, gde neprijatelj može da probije liniju" - kaže Đurković.

Sequence 01.00_15_42_18.Still004.jpg
Ljubinko Đurković - pukovnik Komandant odbrane Košara Foto: Kurir Televizija

- Možete zamisliti kolika je to hrabrost i veličina tog borca. A nije bio jedini - bilo ih je još. U trenutku kada je svestan da mu nema spasa, ne razmišlja o sopstvenom životu, već o odbrani otadžbine. Od tog trenutka više nisam pitao. Ono što ne smemo da zapostavimo, kao društvo i kao zajednica, jestenaša obaveza prema onima koji su podneli najveći teret. U svim segmentima društva - od javne sfere i politike do svakodnevnog života - moramo da se izborimo da se to pitanje sistemski reši - rekao je.

Linija koja nije popustila

Kako Jevtić ističe, ključnu ulogu u odbrani imala je prva linija boraca, čija je izdržljivost presudno uticala na tok događaja.

Boj na Košarama je izuzetno značajna bitka, jer je predstavljao pokušaj kopnene operacije NATO pakta protiv Savezne Republike Jugoslavije, sa namerom prodora na prostor Kosova i Metohije. Da ti mladi ljudi koji su tamo bili, zajedno sa svojim oficirima, nisu izdržali, naša današnjica bi verovatno izgledala drugačije. Naša vojska nije bila vojno poražena od jedne takve sile, a najveće zasluge pripadaju upravo onima koji su bili na prvom pojasu odbrane - 125. brigadi, uz ojačanja 72., 63. i 549. jedinice - istakao je Jevtić.

Sequence 01.00_12_35_00.Still003.jpg
Ljubinko Đurković - pukovnik Komandant odbrane Košara Foto: Kurir Televizija

- U mnogim aspektima, ta borba podseća na događaje iz 1914. godine. Nije slučajno podignut spomenik junacima sa Košara koji simbolično povezuje vojnike tog vremena sa borcima iz Prvog svetskog rata i čak iz srednjeg veka. Time se šalje poruka o kontinuitetu borbe, državotvornosti i nepokoru - o narodu koji ne poklekne ni pred nadmoćnijim protivnikom, kakav je bio NATO pakt, uz podršku brojnih drugih država - rekao je, za "Puls Srbije".

MI SMO NAROD KOJI NIJE POKLEKAO NI PRED OSVAJAČIMA KAO ŠTO JE BIO NATO! Heroji sa Košara za Kurir: "Ne smemo da zaboravimo one koji su podneli najveći teret..." Izvor: Kurir televizija

3823704-screenshot12-edit-copy.jpg
4645615465153.jpg
kosare-foto-rts-printscreen.jpg
315.jpg

11.03.2026. ISPOVEST JUNAKA SA KOŠARA