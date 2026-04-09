Slušaj vest

Postoje ideje koje ostaju zapisane na papiru, a postoje i one koje već žive u malim, ali važnim promenama. One inspirišu zajednicu i daju smer budućnosti koju zajedno gradimo. Upravo takvim projektima dodatni podsticaj pruža najnovija inicijativa kompanije dmdrogerie markt pod nazivom „Budućnost koja inspiriše“.

Ovom platformom kompanija nastavlja da prepoznaje i podržava projekte koji imaju cilj da unaprede društvo uz aktivno učešće pojedinaca i zajednica. U okviru aktuelnog konkursa, dm poziva udruženja, organizacije i institucije koje podstiču solidarnost, razvoj društva i odgovoran odnos prema prirodi da prijave svoje projekte i predstave ih na platformi dm-buducnostkojainspirise.rs. Najinspirativniji projekti dobiće po završetku konkursa finansijsku podršku u vidu donacije za razvoj. Pojedinci takođe mogu da prijave svoje društveno angažovanje koje se ogleda u volontiranju, pomaganju zajednici ili iniciranju pozitivnih promena koje inspirišu druge. Važno je napomenuti da lično angažovanje ima za cilj pre svega da motiviše i pokrene zajednicu, te neće konkurisati za finansijsku podršku, koja je namenjena isključivo projektima organizacija.