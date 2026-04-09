Kompanija dm poziva organizacije i pojedince da se priključe inicijativi „Budućnost koja inspiriše“ i prijave svoj društveni angažman
Postoje ideje koje ostaju zapisane na papiru, a postoje i one koje već žive u malim, ali važnim promenama. One inspirišu zajednicu i daju smer budućnosti koju zajedno gradimo. Upravo takvim projektima dodatni podsticaj pruža najnovija inicijativa kompanije dmdrogerie markt pod nazivom „Budućnost koja inspiriše“.
Ovom platformom kompanija nastavlja da prepoznaje i podržava projekte koji imaju cilj da unaprede društvo uz aktivno učešće pojedinaca i zajednica. U okviru aktuelnog konkursa, dm poziva udruženja, organizacije i institucije koje podstiču solidarnost, razvoj društva i odgovoran odnos prema prirodi da prijave svoje projekte i predstave ih na platformi dm-buducnostkojainspirise.rs. Najinspirativniji projekti dobiće po završetku konkursa finansijsku podršku u vidu donacije za razvoj.
Pojedinci takođe mogu da prijave svoje društveno angažovanje koje se ogleda u volontiranju, pomaganju zajednici ili iniciranju pozitivnih promena koje inspirišu druge. Važno je napomenuti da lično angažovanje ima za cilj pre svega da motiviše i pokrene zajednicu, te neće konkurisati za finansijsku podršku, koja je namenjena isključivo projektima organizacija.
Ovakav poziv dolazi kao nastavak dugoročnog opredeljenja kompanije dm da aktivno podržava razvoj zajednice. Na konkursima realizovanim od 2023. godine podržano je ukupno 27 projekata širom Srbije, dok je više od 400 ideja dobilo priliku da bude predstavljeno i razmotreno. U tom periodu, donacijama u ukupnoj vrednosti većoj od 28 miliona dinara, kompanija dm je pružila podršku inicijativama koje unapređuju zdravlje, osnažuju zajednice i podstiču održive prakse. Posebna vrednost inicijative „Budućnost koja inspiriše“ ogleda se u tome što prijavljeni projekti treba da uključuju i komponentu aktivnog učešća kroz volonterski angažman.
Iza svih ovih brojeva nalaze se ljudi koji prepoznaju potrebe svoje zajednice i spremni su da delaju. Kompanija dm drogerie markt nastavlja da gradi prostor za ideje koje pokreću društvo, oslanjajući se na iskustva iz prethodnih ciklusa. Nova platforma „Budućnost koja inspiriše“ prirodno nastavlja ovaj niz, stavljajući u fokus projekte koji imaju snagu da okupe ljude i pokrenu dugoročne promene.
O dobitnicima donacija u okviru aktuelne inicijative „Budućnost koja inspiriše“ odlučuje stručni žiri, a pobednički projekti biće proglašeni u septembru 2026.