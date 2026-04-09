Slušaj vest

Evropska komisija od sutra uvodi novi sistem kontrole putnika ETIAS, koji će se primenjivati prilikom ulaska i izlaska iz EU, a određene zemlje mogu privremeno suspendovati sistem nekoliko sati kako bi ublažile gužve.

Kako ćemo od sutra putovati, kako će to sve izgledati u praksi, za Kurir televiziju, otkrio je Aleksandar Seničić - direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija.

- Vrlo je realno da će određene zemlje moći da suspenduju sistem na nekoliko sati kako one žele. Evropska komisija je zadovoljna kako je sistem primenjen proteklih šest meseci. Zato nije prolongirano uvođenje sistema 24 sata - kreće od sutra u punom obimu - rekao je Seničić.

Aleksandar Seničić - direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija

Privremene suspenzije sistema zbog velikih gužvi

Kako Seničić kaže, zemlje sa velikim turističkim prometom mogu privremeno pauzirati novi sistem kako bi izbegle haos u letnjoj sezoni.

- Zemlje koje zavise od turizma su izrazile zabrinutost zbog velike posete turista, uključujući i one iz SAD i Velike Britanije. Milioni turista dolaze u te zemlje u letnjoj sezoni, pa su tražili odlaganje, ali to nije prihvaćeno. Napravljen je ipak ustupak: svaka zemlja može privremeno suspendovati sistem nekoliko sati dok se gužve ne raziđu. To je dobar podatak i nadamo se da će se često primenjivati - objasnio je.

Registracija u novom sistemu se obavlja svaki put pri ulasku i izlasku iz EU, a dolazak na aerodrome u Srbiji ostaje kao i do sada - 2 do 2,5 sata pre leta; rekao je.

- Na granicama trenutno nema gužvi. Sutra će slika verovatno biti drugačija zbog praznika, a pravo testiranje nas čeka u letnjoj sezoni. Ono što građani treba da znaju pre putovanja u EU je da registracija u sistemu nije jednokratna - radi se svaki put kada ulazite ili izlazite iz EU. Drugo, na aerodrome u Srbiji treba dolaziti kao i do sada, 2-2,5 sata pre leta, jer se sistem primenjuje tek po dolasku u EU. Isto važi i za povratak - istakao je Seničić.

Aerodrom Nikola Tesla Foto: Kurir Televizija

- Za one koji putuju kolima preporučujem korišćenje alternativnih prelaza kako bi se izbegle gužve. Informišite se o radnom vremenu prelaza i pratite oznake traka. Građani van EU ne smeju stajati u kolonama namenjenim EU pasošima, jer mogu biti vraćeni ili kažnjeni (30-130 EUR, zavisi od zemlje).

Brži prolazak granice uz aplikaciju

Kako je Seničić rekao, aplikacija Travel to Europe omogućava očitavanje pasoša, biometrijsko skeniranje lica i kratak upitnik, čime se značajno ubrzava prolazak na granici.

- Takođe, aplikacija Travel to Europe - testirana je u Švedskoj i Portugalu. Omogućava očitavanje pasoša, biometrijsko skeniranje lica i kratak upitnik o putovanju. Aplikacija ubrzava prolazak na granici - očitavanje traje par sekundi. Trenutno važi samo za Švedsku i Portugal, a nadamo se da će do kraja maja još neke zemlje, poput Grčke, prihvatiti sistem - kaže on.

Foto: Gemini ilustracija

- Najveće gužve biće na granicama sa Mađarskom i Hrvatskom. Vikendom će biti gužve i na rumunskoj granici, koja je sve atraktivnija. Strpljenje i pravovremeno planiranje su ključni. Kada putujem u Hrvatsku, izbegavam glavne prelaze. Na primer, nisam išao na Batrovce, već na Tovarnik, što je 20 km dalje, i izbegao sam sat-dva čekanja. Takođe, manji prelazi ne rade 24 sata, pa proverite radno vreme da ne biste došli u problem - za Kurir televiziju, zaključio je Seničić.

PUTOVANJE U EU OD SADA SA NOVIM PRAVILIMA REGISTRACIJE Aleksandar Seničić o novom sistemu kontrole putnika za Kurir: "Naoružajte se strpljenjem" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs