Pristala je da se uda za Arapina zbog novca

Svima je poznato da ljubav ne poznaje granice, ali mnoge veze ipak ne opstanu zbog verskih razlika. Ipak, postoje i izuzeci - priče koje dokazuju da iskrena emocija može da pobedi sve prepreke. Jedna takva priča godinama kruži društvenim mrežama i dirnula je mnoge.

Reč je o ispovesti jedne muslimanke koja je otvoreno progovorila o svom braku sa Srbinom i svim izazovima kroz koje su zajedno prošli. Njenu priču prenosimo u celosti:

- Muslimanka sam i udala sam se za Srbina. Za mene verske razlike ne znače ništa – po mom mišljenju, to su velike gluposti - započinje žena svoju ispovest i nastavlja:

- Moji roditelji nikada nisu prihvatili moju odluku. Godinama nisu želeli ni da razgovaraju sa mnom. Danas imamo neku komunikaciju, ali za njih je moj muž i dalje "onaj druge vere". On ih, uprkos svemu, poštuje i nikada nije rekao ništa loše o njima.

Zatim dodaje da su njeni roditelji čak pokušali da iskoriste njenog supruga:

- Moj muž je za mene najbolji na svetu – lep, pažljiv, obrazovan i uspešan. Trenutno je profesor na fakultetu. Ovog leta me je majka pozvala da pita može li moj muž pomoći ćerki jedne rođake da dobije posao u firmi čijeg direktora poznaje. Iako mi je to majka, taj njen potez me je zgrozio. Kada sam mu rekla, on je samo odgovorio da će mu biti zadovoljstvo da pomogne svojoj tašti. Ali ja sam posle nekoliko dana majci rekla da ne može da pomogne - ispričala je.

Na kraju je objasnila i zašto je donela takvu odluku:

- Kada ga ni posle deset godina braka, u kojem me čini srećnom svakog dana, ne mogu nazvati zetom, onda nemaju pravo ni da traže pomoć od "onog druge vere", kako ga zovu“ - zaključila je.

Ova ispovest pokazuje da prava ljubav ne poznaje granice – ni verske, ni bilo koje druge. Kada su emocije iskrene i kada postoji uzajamno poštovanje, nijedna prepreka nije nepremostiva. Ljudi često zaboravljaju da vera, poreklo ili tradicija ne određuju vrednost čoveka – već njegovo srce i dela.

U ovom slučaju, ljubav je pobedila predrasude, ali je i pokazala koliko je teško promeniti ustaljene stavove onih koji ne žele da vide dalje od razlika.

Kurir/ Lepa & Srećna